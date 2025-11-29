2025. december 7., vasárnap

Belföld

Orbán Viktor hivatalában fogadta a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét

Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre

MH/MTI
 2025. november 29. szombat. 21:33
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton hivatalában fogadta Andres Pastrana Arango urat, a Kolumbiai Köztársaság korábbi államfőjét, a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Orbán Viktor hivatalában fogadta a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrés Pastranát, a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) elnökét a Karmelita kolostorban 2025. november 29-én. Orbán Viktor a szervezet egyik alelnöke.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Kereszténydemokrata Internacionálé 2025. november 21-23. között tartott tisztújító kongresszusán Pastranat egyhangúlag újabb négy évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig újraválasztották a szervezet alelnökévé.

Andres Pastrana újraválasztását követően látogatott Budapestre.

