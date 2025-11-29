Orbán Viktor hivatalában fogadta a Kereszténydemokrata Internacionálé elnökét

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Andrés Pastranát, a Kereszténydemokrata Internacionálé (IDC-CDI) elnökét a Karmelita kolostorban 2025. november 29-én. Orbán Viktor a szervezet egyik alelnöke.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán