Koncz Zsófia: 2010 óta négyszeresére nőtt a bölcsődék száma

2010-ben mindössze 326 bölcsőde működött az országban, ma 1250, tehát meg tudtuk négyszerezni a bölcsődék számát - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára szombaton Szerencs ondi városrészén tartott adventi családi napon.

Koncz Zsófia emlékeztetett, 2010-ben országosan mindössze 32 500 darab bölcsődei férőhely volt, ma pedig már több mint 70 ezer férőhelyen fogadják a kisgyermeket. Úgy fogalmazott, tizenöt évvel ezelőtt a három éven aluli kisgyermekek mindössze tíz százalékának volt férőhelyük, mára ez huszonhét százalékra emelkedett és további igények vannak a bővítésre.

Az államtitkár elmondta, a KIM korábban munkahelyi bölcsődék létrehozására 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett pályázatot, aminek köszönhetően közel 30 új munkahelyi bölcsőde nyílik a jövőben az országban. Ebből egy kétcsoportos mini bölcsőde Ondon nyit meg, a helyi szigetelőanyag-gyár közreműködésével.

Koncz Zsófia, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, kiemelte, Kelet-Magyarországon elsőként a Szülők Háza Alapítvány is megkezdi működését a településrészen.