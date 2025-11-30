A Versenyképes Járások Program lelke az együttműködés, az önkormányzatok együttgondolkodása - hangsúlyozta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztésért felelős államtitkára szombaton a Csongrád-Csanád vármegyei Sándorfalván.

Czunyiné Bertalan Judit a Versenyképes Járások Programban megújított helyi utak átadásán azt mondta, a program célja, hogy egy gyors és hatékony fejlesztési eszköz legyen a vidék települései számára.

Az államtitkár megjegyezte, a minisztérium bízott abban, hogy a vidék polgármesterei képesek a stratégiai együttgondolkodásra, a kérdések közös megválaszolására és az együttműködésre annak érdekében, hogy a településük és a térségük életminőségét, élhetőségét javító fejlesztésekben együtt haladjanak előre, „ezáltal növeljék a vidék Magyarországának versenyképességét”.

Hozzátette, minden megvalósuló program és fejlesztés a térség versenyképességét is fokozza.

Czunyiné Bertalan Judit elmondta, Magyarország 174 vidéki járásában tulajdonképpen konfliktus nélkül zajlottak az egyeztető fórumok, valamennyi járási fejlesztési fórumon megszületett a többségi vagy egyhangú döntés arról, hogy idén milyen támogatási konstrukciókban milyen fejlesztések valósulhatnak meg.

A programban garantált fejlesztési forrás érkezik és érkezhet járásonként, valamennyi vidéki járásban 250 millió forinttal, a megyei jogú városok és a megyeszékhelyek járásaiban pedig 500 millió forinttal gazdálkodhatnak a települések - ismertette.

Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva független polgármestere elmondta, a Versenyképes Járások Programban a település több mint 70 millió forint támogatásban részesült, ennek eredményeként hat utca kapott új, korszerű aszfaltburkolatot. Kiemelte: Sándorfalva mára növekvő és gyarapodó kisvárossá vált, az önkormányzat célja pedig az, hogy kényelmesebbé, biztonságosabbá és élhetőbbé tegye a települést.

Salgó László Péter, Csongrád-Csanád vármegye főispánja szerint a Versenyképes Járások Program sikerre ítélt program. Egyrészt a lehetőség miatt, mert a vármegye 7 járására 2 milliárd 250 millió forint támogatás jut a program keretében, másrészt a szolidaritás miatt, mert a program lényege, hogy nem egy-egy településben, hanem járásban, térségben kell gondolkodni a források megszerzésekor - fejtette ki.

Szabó István, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) vármegyei elnöke azt hangsúlyozta, hogy minden település életében a lakosok érdekeinek képviselete a legfontosabb.