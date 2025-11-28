Új szelek a vidékfejlesztésben

A vidék fejlesztésének jövőbeni egyik kulcsa a térségi szemlélet meghonosítása, hogy a település alapú fejlesztéspolitika mellett a térségi szemléletek is érvényesüljenek a fejlesztési programok megvalósításánál - mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) területfejlesztésért felelős államtitkára pénteken Sukorón.

Czunyiné Bertalan Judit a Versenyképes Járások Program keretein belül megvalósult „A térfigyelő kamerák létesítése, fejlesztése és településüzemeltetési eszközök beszerzése” projekt eszközeinek átadóünnepségén arról beszélt, hogy a korábbi fejlesztéspolitikai módszertanoktól, gyakorlatoktól eltérő támogatási igényfolyamatot alapoztak meg, ez pedig a térségi szemlélet.

Hozzátette, országosan 1027 projektjavaslat érkezett idén, amiből mintegy 2830 támogatási döntés született. A kormány figyelembe vette azt az igényt, hogy a konzorciumokon belül a kedvezményezetti jogállás illesse meg a települési önkormányzatok mindegyikét, így könnyebben, gyorsabban tudják a beszerzéseket és a kisebb infrastrukturális fejlesztéseket egyszerűsített szabályok mentén az összegszerűségüket tekintve megvalósítani.

Az önkormányzatok többek között gyermekjóléti és az időseket segítő fejlesztésekre pályáztak; a települések együttműködésében jó programok születtek. A program gyors átfutású, így fejlesztések gyorsan megvalósulnak - tette hozzá. Minimum 250 millió forint áll valamennyi járás rendelkezésére. Azoknak a járásoknak pedig, amelyekben megyei jogú város, megyeszékhely található, 500 millió forintot garantál a program. A rendszer kiszámítható, tervezhető - tette hozzá.