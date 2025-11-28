2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Új kerékpárút épül Márkótól a szentgáli tiszafásig

Turizmus két keréken

MH/MTI
 2025. november 28. péntek. 19:34
Megosztás

Mintegy 500 millió forintból épül 4,2 kilométer turisztikai kerékpárút Veszprém vármegyében a már korábban elkészült Veszprém-Márkó kerékpárút folytatásában a szentgáli tiszafásig.

Új kerékpárút épül Márkótól a szentgáli tiszafásig
Új látványosságok felé...
Fotó: AFP/John Macdougall

Az MTI-hez pénteken eljuttatott sajtóközleményben azt írták: a száz százalékos támogatási intenzitású, európai uniós forrásból épülő beruházás a Széchenyi Terv Plusz programban valósul meg. A 499,9 millió forintos összköltségből 303,7 millió forint Bánd, míg 196,2 millió forint Szentgál községek önkormányzatát terheli. Az új szakasz a Veszprém-Márkó kerékpárút folytatásában a szentgáli tiszafáshoz és a kilátóhoz vezető útig tart, és a gazdálkodók érdekeit figyelembe véve vegyes forgalmú útként épül.

A nyomvonal mentén kerékpártámaszokat, hulladékgyűjtőket, információs táblákat helyeznek ki. Emellett a tiszafásba és a kilátóhoz vezető hegyi ösvény kezdeténél fedett tárolót, padokat, asztalokat, tűzrakóhelyeket és egy mezítlábas ösvényt is építenek. Szentgál belterületén egy okospadot helyeznek el kerékpártámaszokkal; valamint egy szervízpontot is létesítenek.

Szintén a projekt részeként Bándon az Esseg-várban a nyitott vártorony felső járószintje vízszigetelést kap, az alatta lévő szinten kiállítóteret hoznak létre elősegítve a torony állagmegóvását. A beruházás előreláthatólag jövő májusra készül el - áll a közleményben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink