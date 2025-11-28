2025. december 7., vasárnap

Belföld

Orbánék közbelépnek: a kormány átvenné Budapest működtetését fizetésképtelenség esetén

Gulyás Gergely szerint a fővárosi szolgáltatások és a dolgozók fizetése akkor is biztosított lesz, ha a Főváros már nem tudna fizetni

MH/ MTI
 2025. november 28. péntek. 7:41
A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja - írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Orbánék közbelépnek: a kormány átvenné Budapest működtetését fizetésképtelenség esetén
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Kormányinfót tartott
Fotó: MH/Török Péter

Gulyás Gergely bejegyzése szerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére a kormány nevében, amelyről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, valamint fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.

A miniszter közösségi oldalán megosztott levél szerint a kormány a szerdai ülésén tárgyalt a főpolgármester levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy a főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások – ideértve a budapesti tömegközlekedést is – zavartalanul működjenek.

A kormány – a levél szerint – arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud a fizetési kötelezettségének eleget tenni. Gulyás Gergely a leveléhez mellékelte a fentieket rögzítő kormányhatározatot is.

