Orbánék közbelépnek: a kormány átvenné Budapest működtetését fizetésképtelenség esetén

A kormány a főváros működését mindenáron biztosítani fogja - írta a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Gulyás Gergely bejegyzése szerint Orbán Viktor miniszterelnök megbízásából válaszolt Karácsony Gergely főpolgármester levelére a kormány nevében, amelyről tájékoztatta a fővárosi közgyűlés valamennyi frakcióvezetőjét, valamint fővárosi cég- és szakszervezeti vezetőket.

A miniszter közösségi oldalán megosztott levél szerint a kormány a szerdai ülésén tárgyalt a főpolgármester levelében foglaltakról, és arról döntött, hogy a főváros fizetésképtelensége esetén minden feltételt biztosít ahhoz, hogy a fővárosi közszolgáltatások – ideértve a budapesti tömegközlekedést is – zavartalanul működjenek.

A kormány – a levél szerint – arról is döntött, hogy a működés biztosítása azt is jelenti, hogy az érintett dolgozók a fizetésüket akkor is meg fogják kapni, hogyha a fővárosi önkormányzat nem tud a fizetési kötelezettségének eleget tenni. Gulyás Gergely a leveléhez mellékelte a fentieket rögzítő kormányhatározatot is.