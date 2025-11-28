Orbán Balázs: az Európai Bizottság háborúra készül

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint míg az Európai Bizottság háborúra készül Oroszországgal, addig a magyar kormány szeretné lezárni az orosz-ukrán konfliktust. Orbán Balázs erről csütörtökön Szigetszentmiklóson beszélt, a kormánypártok országjárása keretében tartott lakossági fórum előtt újságíróknak.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Szigetszentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban 2025. november 27-én

Kiemelte, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben egyértelművé tette, hogy Európának fel kell készülnie 2030-ig egy Oroszországgal szembeni háború megvívására. A háborúra való készülődés érdekében át szeretnék alakítani az Európai Unió működését, centralizálni kívánják az uniós döntéshozatalt és forrásokat akarnak összevonni, átcsoportosítani a háború finanszírozására - tette hozzá a bizottságra utalva.

Kitért arra is, hogy Ukrajnát gyorsított eljárásban fel kívánják venni az Európai Unióba, és a következő időszak költségvetésének is a háború finanszírozása a prioritása. „Ehhez kapcsolódik, hogy a tagállamok a háborúra felkészülés jegyében elkezdték a sorkötelezettséget visszaállítani, például Németországban, Horvátországban, Franciaországban” - mondta.

Orbán Balázs hangsúlyozta, a háborúra való brüsszeli készülődéssel szemben a másik út az, amit Magyarország javasol. A magyar kormány szerint le kell zárni az orosz-ukrán konfliktust, nem szabad hagyni, hogy Európa és Oroszország közötti direkt katonai konfrontáció következzen be - fűzte hozzá.

Kijelentette: a háborús készülődés miatti adóemelésekre, megszorításokra, energiaár-emelkedésekre nemet kell mondani, és békés, pragmatikus együttműködést kell kialakítani Oroszországgal, Ukrajnával pedig stratégiai partnerséget kell kialakítani az uniós tagság helyett.

Orbán Balázs közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök intenzív diplomáciai tárgyalásokat folytat, és Európában ő az egyedüli kormányfő, aki támogatja az Amerikai Egyesült Államok elnökének békekezdeményezését. A helyzet rendkívül súlyos, a magyar fiatalok jövőjéről kell dönteni, arról, hogy a magyar adófizetők forrásait mire használják fel: családtámogatásokra, nyugdíjemelésekre, otthonteremtési támogatásokra, vagy éppen ellenkezőleg, „odaadjuk, és Brüsszelen keresztül Ukrajna háborús erőfeszítéseit támogatjuk” - hangoztatta a politikai igazgató.

A kormány szerint a jövő tavaszi országgyűlési választásnak az lesz a legfontosabb tétje, hogy „akarjuk-e a brüsszeli háborús utat magunknak, vagy egy békés magyar utat választunk”. Ha Ursula von der Leyen terveit komolyan vesszük, akkor az európai-orosz háború kitörése előtt a jövő évi parlamenti választás lesz az utolsó, amikor Magyarország jövőt és sorsot választhat magának - mondta Orbán Balázs.

A politikus arra kéri a magyar állampolgárokat, hogy támogassák pártállástól függetlenül a háborúellenes aláírásgyűjtést és támogassák Magyarország kormányát, hogy a következő hónapokban, illetve a jövő évi választásokat követően is nemet tudjon mondani az európai háborús tervekre.