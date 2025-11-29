Az egyházak erősítéséhez tudni kell, hogy kire lehet számítani a jövőben is

Ha egyházainkat szeretnénk erősíteni, akkor tudni kell, hogy kik azok, akikre számítani lehet a jövőben is - hangoztatta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a Pest vármegyei Gombán annak kapcsán, hogy új épülettel bővül a Fáy András Református Általános Iskola.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszédet mondott a Fáy András Református Általános Iskola új épületének bokrétaünnepségén Gombán 2025. november 28-án. Az első sorban Pogácsás Tibor, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b4), mellette Ács Mihály református lelkész (b3)

Soltész Miklós kiemelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök azért nem lehet ott az új iskolaépület bokrétaünnepén, mert Moszkvában tárgyal egyrészt a békéről, másrészt arról, hogy a magyar vállalkozásoknak, a lakosságnak és az intézményeknek továbbra is biztosítani tudják az energiát alacsonyabb áron, amire "nagy szükség van".

A béke fontossága kapcsán felidézte, hogy a háború és az energiaárak elszabadulása előtt remek lehetőségeik voltak "nagyszerű dolgokat megvalósítani szerte az országban", sőt a teljes Kárpát-medencében is, ahol az egyházi közösségeket templomok, szociális intézmények, kórházak és iskolák építésével is erősítették.

Azt is felidézte, hogy amikor megkeresték az iskola bővítésének tervével, "dobott egy hátast" attól, hogy "egy alig négyezer fős településnek ilyen nagy gondolatai vannak". A jövőről szólva azt mondta, a békesség és a nyugalom mellett fontos felismerni, hogy "honnan jön az igaz szó, hogy kikre lehet számítani és kik azok, akik csak nagyokat mondanak".