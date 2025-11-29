A városok csak agglomerációjukkal együtt tudnak fejlődni - hangoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztésért felelős államtitkára a Fejér vármegyei Lovasberényben pénteken.

Czunyiné Bertalan Judit a lovasberényi útfelújítás, valamint a Zámoly és Pátka által igényelt zöldterület-karbantartó eszközök átadóján azt mondta, hogy a Székesfehérvár vonzáskörzetében lakó emberek jelentősen hozzájárulnak a megyeszékhely gazdasági erejéhez.

A kormány ezért forgatja vissza a nagy gazdasági központok iparűzésiadó-bevételének egy részét a környező települések fejlesztésére a Versenyképes Járások Program keretében. A pénz felhasználásáról az agglomeráció lakói döntenek - mondta.

Az érintetteknek közös célokat kell találniuk, néha "előre kell engedniük másokat", vagy olyan fejlesztést kell elvégezniük, amely a szomszédos települések számára is előnyös. Ez olyannyira jól működik, hogy Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek még nem kellett a helyiek által megfogalmazott igényekkel ellentétes döntést hoznia - közölte az államtitkár.

Törő Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiválónak nevezte az együttműködést a települések között, amelyek konszenzusos megállapodásra jutottak az igényekről.

Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés fideszes elnöke közölte, hogy első körben 2,5 milliárd forint támogatást osztottak szét a vármegyében: azok a járások, amelyeknek megyei jogú város a központja, 500-500 milliót, a többi hat járás 250 millió forintot kapott.

Már a program második köre is döntés előtt áll, abban Lovasberény fűnyíró traktort kíván beszerezni, Pátka az orvosi rendelő parkolójának és az oda vezető útnak a felújítását, míg Zámoly a polgármesteri hivatal felújítását szeretné megvalósítani - mondta.

Südi Mihály (Fidesz-KDNP), Lovasberény polgármestere elmondta, hogy községében a Kossuth utcát közel 700 méter hosszan újították fel 45 millió forintból, amelyhez a település 15 millió forint önerőt biztosított. Zámoly robbanómotoros ágdarálót vásárolt 2,2 millió forintból, Pátka pedig fűnyíró traktort szerzett be 2,7 millió forintból - tette hozzá.