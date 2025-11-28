A betegeknek joga van megfelelő körülmények között gyógyulni

A magyar betegeknek joguk van megfelelő infrastrukturális körülmények között gyógyulni, és a legmodernebb képalkotó technikai eszközöket igénybe venni, az egészségügyi dolgozóknak pedig joguk van ahhoz, hogy a legmodernebb technológiához hozzáférjenek, ami az ő gyógyító tevékenységüket segíti - jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára pénteken Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház új CT-berendezésének sajtónyilvános átadóján.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (b2), Zsákai Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház főigazgatója (b), Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j2) és Hollósy András (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) alpolgármester, Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztos átvágja a nemzeti színű szalagot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház új többdetektoros, spirál-komputertomográf (CT) berendezésének átadóján Miskolcon 2025. november 28-án.

Takács Péter közölte, ennek érdekében mindent végre fognak hajtani, ami a helyreállítási alap listáján szerepelt. „Sajnálom, hogy ezzel elrontjuk a politikai ellenfeleink örömét” - mondta, hozzátéve, hogy a fejlesztéseket magyar forrásból fogják finanszírozni.

Az államtitkár közölte, idén nyáron a teljesen felújított Gyermekegészségügyi Központot adták át Miskolcon, amely szerepelt azon a listán, amely kapcsán Kollár Kinga, a Tisza EP-képviselője - az államtitkár állítása szerint - azt mondta, örülnek, hogy ötven kórház felújítását sikerült megakadályozni.

Azon a listán a kórházi épületek mellett orvosi diagnosztikai eszközök is szerepeltek „egy elég masszív csomagban” - mondta Takács Péter.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Gyorsítósáv nevű országos program részeként nagy értékű képalkotó diagnosztikai eszközöket cserélnek az egészségügyi intézményekben, ami egyben kapacitásbővítéssel is jár.

Miskolcra most közel 2 milliárd forint értékben jutott ebből a forrásból, a most átadott CT mellett a másik cseréje éppen folyamatban van - közölte az államtitkár. Elmondta, nyár végén felújították a kórház MR-készülékét is.

Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt időszakban számos fejlesztést hajtottak végre a megyei kórházban. Ilyen volt az 580 új számítógép beszerzése, a sterilizáló részleg korszerűsítése, a gyermek sürgősségi járóbeteg-ellátás és a baleseti részleg modernizálása és bővítése, a gyerekek és a fiatalok pszichiátriai részlegének kialakítása, valamint a komplex járóbeteg-ellátással és -gondozásával foglalkozó központ infrastrukturális fejlesztése is - sorolta a képviselő.

Hollósy András (Pont Mi Egyesület-Fidesz-KDNP) alpolgármester, a Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a fejlesztéssel nemcsak 145 ezer miskolcinak, hanem több százezer, a vármegyében és a régióban élő embernek tudnak segíteni.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban egy új többdetektoros, spirál-komputertomográf (CT) berendezést adtak át, az új eszköztől bővebb vizsgálati lehetőségeket és a várakozási idő csökkenését várják. A fejlesztés kapcsán Zsákai Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója kiemelte, a 128 szeletes CT-berendezés az egyik legfejlettebb technológiát képviseli.