Belföld
A betegeknek joga van megfelelő körülmények között gyógyulni
Az egészségügyi dolgozóknak pedig joguk van ahhoz, hogy a legmodernebb technológiához hozzáférjenek
Takács Péter közölte, ennek érdekében mindent végre fognak hajtani, ami a helyreállítási alap listáján szerepelt. „Sajnálom, hogy ezzel elrontjuk a politikai ellenfeleink örömét” - mondta, hozzátéve, hogy a fejlesztéseket magyar forrásból fogják finanszírozni.
Az államtitkár közölte, idén nyáron a teljesen felújított Gyermekegészségügyi Központot adták át Miskolcon, amely szerepelt azon a listán, amely kapcsán Kollár Kinga, a Tisza EP-képviselője - az államtitkár állítása szerint - azt mondta, örülnek, hogy ötven kórház felújítását sikerült megakadályozni.
Azon a listán a kórházi épületek mellett orvosi diagnosztikai eszközök is szerepeltek „egy elég masszív csomagban” - mondta Takács Péter.
Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a Gyorsítósáv nevű országos program részeként nagy értékű képalkotó diagnosztikai eszközöket cserélnek az egészségügyi intézményekben, ami egyben kapacitásbővítéssel is jár.
Miskolcra most közel 2 milliárd forint értékben jutott ebből a forrásból, a most átadott CT mellett a másik cseréje éppen folyamatban van - közölte az államtitkár. Elmondta, nyár végén felújították a kórház MR-készülékét is.
Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, az elmúlt időszakban számos fejlesztést hajtottak végre a megyei kórházban. Ilyen volt az 580 új számítógép beszerzése, a sterilizáló részleg korszerűsítése, a gyermek sürgősségi járóbeteg-ellátás és a baleseti részleg modernizálása és bővítése, a gyerekek és a fiatalok pszichiátriai részlegének kialakítása, valamint a komplex járóbeteg-ellátással és -gondozásával foglalkozó központ infrastrukturális fejlesztése is - sorolta a képviselő.
Hollósy András (Pont Mi Egyesület-Fidesz-KDNP) alpolgármester, a Miskolc és térsége területi kohéziójának erősítéséért felelős miniszteri biztos arról beszélt, hogy a fejlesztéssel nemcsak 145 ezer miskolcinak, hanem több százezer, a vármegyében és a régióban élő embernek tudnak segíteni.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban egy új többdetektoros, spirál-komputertomográf (CT) berendezést adtak át, az új eszköztől bővebb vizsgálati lehetőségeket és a várakozási idő csökkenését várják. A fejlesztés kapcsán Zsákai Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója kiemelte, a 128 szeletes CT-berendezés az egyik legfejlettebb technológiát képviseli.