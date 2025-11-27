Rendkívüli közgyűlést hívott össze Karácsony Gergely

Jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését Karácsony Gergely főpolgármester azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.

Budapest, 2025. november 27. Karácsony Gergely főpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2025. november 27-én. A főpolgármester december 1-jére összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követően az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz

Karácsony Gergely csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján a Kormányinfón elhangzottakra reagálva közölte: hétfő 17 órára összehívja a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését a Kelenföldi autóbuszgarázsba. Az ülésen megerősítik azt a döntésünket, amit már egyszer meghoztak, de ha Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek „ez kell ahhoz, hogy beinduljon az állami gépezet, akkor meg fogja kapni ezt a döntést” – mondta a főpolgármester emlékeztetve: a Fővárosi Közgyűlés szeptemberben egyszer már tudomásul vette az Állami Számvevőszék jelentését, amelynek legfontosabb megállapítása, hogy a fővárosi önkormányzat nem tudja egyszerre teljesíteni az állami elvonásokat és biztosítani a budapesti közszolgáltatásokat, márpedig törvényi feladata elsősorban a közszolgáltatások finanszírozása.

A főpolgármester közölte: a közgyűlési ülés után, hogy „legyen nyomatéka” a döntésnek, újra személyesen viszi el a határozatot a Karmelita-kolostorhoz, de ezúttal hívja a budapestieket is. Este fél hétkor a Clark Ádám téren lesz a találkozó, majd megtartják a Budapesti Büszkeség Menet 2-őt – mondta.

Kérdésre válaszolva közölte: a Fővárosi Közgyűlés „a valós helyzetet” rögzíti a meghozandó határozatban.