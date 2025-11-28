Politikai hangulatkeltés vagy valós veszély?

„Tegnap a kormány döntött, és a Kormányinfón is elmondtam, a kormány a főváros fizetésképtelensége esetén is garantálja a fővárosi közszolgáltatások zavartalan működését, az ott dolgozók minden körülmények között megkapják a fizetésüket” – közölte a miniszter.

Minden adott lesz ahhoz, hogy a BKV menetrend szerint közlekedjen és a közszolgáltatások működjenek. Karácsony Gergely politikai akciója ezért nem a fővárosról, nem Budapest működőképességéről szól, hanem saját politikai felelőssége alól akar kibújni – értékelt Gulyás Gergely.

Karácsony Gergely korábban azt közölte: jövő hétfőre összehívta a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd az erről szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében viszik a Karmelita-kolostorhoz.