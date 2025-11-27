Lerombolnák az elmúlt tíz évben kialakított határvédelmi rendszert

Brüsszelből lerombolnák azt a határvédelmi rendszert, amelyet Magyarország az elmúlt tíz évben kialakított a magyar emberek nagy többségének támogatásával - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtök reggel a TV2 Mokka című műsorában.

Bakondi György felidézte: a migrációs paktumot tavaly fogadta el az Európai Parlament, amely meghívóként szolgál az Európa felé tartóknak. A paktum arról szól, hogy ha sokan érkeznek, őket szét kell osztani az európai országok között, ezt nevezik szolidaritásnak - magyarázta.

Elmondta, az Európai Bizottság besorolta az európai országokat, hogy melyek állnak migrációs nyomás alatt - ide tartozik Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus -, hol áll fenn a nyomás veszélye, és hol nincs ilyen. Az Európai Bizottság ez utóbbi kategóriába sorolta Magyarországot - tette hozzá.

Ez Bakondi György szerint azért furcsa, mert a magyarországi adatok szerint az elmúlt években csak a szerb határon több mint egymillió illegális határátlépést akadályoztak meg - csak idén több mint tizenkétezret -, illetve 1,4 millióan érkeztek Ukrajnából a háború elől menekülve.

A határellenőrzési rendszert az elmúlt tíz évben, igaz, nemzeti forrásból, saját erőből, építették ki, de ez egy olyan biztonságos rendszer, amely nemcsak a magyarokat, hanem valamennyi európai ember érdekét is szolgálja - hangsúlyozta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Bakondi György arra is rámutatott: Európában most már sok helyen mondják, hogy a külső határokon védekezni kell. Kezdte Olaszország, de most már Hollandia, és legutóbb Ausztria is bejelentette, hogy keresi a megoldást arra, hogy az érkezőket egy EU-n kívüli helyen tartsák addig, amíg elbírálják a menekültkérelmüket.

A belbiztonsági főtanácsadó felhívta a figyelmet arra: Brüsszelből előírták Magyarországnak, hogy 30 ezer ember befogadására alkalmas migrációs tábort hozzanak létre. Ez nagyobb, mint Esztergom lakossága - érzékeltette.

Az itt élő migránsokat el kellene tartani, a tábornak nyitottnak kellene lennie, hogy az ott élők kijárhassanak, akik pedig nem kapnak menekült státuszt, Magyarország költségén kellene hazaszállítani - sorolta Bakondi György.

Megjegyezte: ha Magyarország nem akarja befogadni ezeket az embereket, fejenként mintegy nyolcmillió forintot kellene fizetnie, de egy Brüsszel által definiált válságnál mindenkit be kellene fogadni, és ekkor a pénzzel való megváltást sem lehet választani.

Ezzel lerombolnák azt a rendszert, amelyet Magyarország az elmúlt tíz évben kialakított a magyar emberek nagy többségének támogatásával a déli határon - hangsúlyozta, majd emlékeztetett a debreceni és a bicskei menekülttáborra, a röszkei csatára, a Keleti pályaudvari helyzetre, és arra, hogy a Bataclan-merényletet elkövető terroristák áthaladtak Magyarországon.