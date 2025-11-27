Közel az áldozatokhoz

Tuzson Bence az átadási ünnepséget követő panelbeszélgetésen azt nevezte a legfontosabbnak, hogy az áldozatok elérjék a segítő központokat, és ehhez - mint mondta - már több jogszabály is segítséget nyújt. A rendőrség munkáját megköszönve közölte, hogy a hálózat eredményességét a számok is mutatják: az elmúlt években körülbelül 30 ezer embernek tudtak segíteni, év végére már 40-45 ezer lesz ez a szám.

Ez nem abból adódik, hogy a bűncselekmények száma nő, hanem abból, hogy egyre több áldozat éri el a központot - tette hozzá. Beszélt arról is, hogy a kapcsolati erőszak ügyében több jogszabályt is módosítottak, mert olyan csoportról van szó, amely joggal fél az elkövetőtől a bűncselekmény elkövetése után is, akkor is, ha az elkövető börtönbe kerül. Kifejtette, az elkövető szabadulásakor tájékoztatják az áldozatot, és kikérik a véleményét, amelyet zártan kezelnek. Emellett lehetővé tették, hogy az elkövetőt az élete végéig távol tartsák attól, akivel szemben bűncselekményt követett el - ismertette a miniszter. Tuzson Bence azt is megfogalmazta, hogy a bűncselekmény áldozatává válókat először a tehetetlenség érzése tölti el, nem tudják, mit tegyenek, hova forduljanak segítségért, ebben óriási szerepük van az áldozatsegítő központoknak. Kiemelte a kapcsolati erőszakot, a gyerekek elleni bűncselekményeket, és az online bűncselekmények világát, ahol nagyon nehéz megtalálni a gyakran külföldi elkövetőt. Mint mondta, több jogszabályt fogadtak el, hogy megpróbálják ezeket megakadályozni.

Elmondta azt is, hogy az online elkövetett bűncselekményekből 3,3 milliárd forintot szereztek vissza a károsultaknak, ami egyedülálló eredmény egész Európában. A salgótarjáni, Bartók Béla úti Áldozatsegítő Központ hivatalos átadásán Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos ismertette: két évvel ezelőtt azt a célt tűzték ki, hogy a ciklus végére országos lefedettségűvé tegyék az áldozatsegítő rendszert, és ebben nagy sikereket értek el. A salgótarjáni már az utolsóelőtti állomás, az utolsó, 20. központot várhatóan januárban adják át Szekszárdon. Emellett működik az országban öt áldozatsegítő pont is. Hangsúlyozta, a rendőrséggel együttműködve azon dolgoznak, hogy mindenki, aki bűncselekmény áldozatává vált, minél gyorsabb, hatékony, szakszerű segítséget kapjon. Mint ismertette, az intézményekben pszichológiai és jogi segítséget nyújtanak, és ha kell, a kormányhivatal közreműködésével azonnali pénzügyi segítség is kérhető.

Király Nóra úgy fogalmazott: azon dolgoznak, hogy senki ne maradjon egyedül a bajban. Hozzátette, ezt szolgálják az áldozatsegítő pontok, központok, valamint a 0-24 órában hívható ingyenes áldozatsegítő vonal. A központ átadása után a program a megyeházán folytatódott, ahol Tuzson Bence együttműködési megállapodásokat írt alá Szabó Sándor főispánnal, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal vezetőjével, Somssich Gabriellával, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével, Jakab Zsolttal, a Kulturális Információs és Tanácsadó Egyesület elnökével, és Rácz Norberttel, a Nógrád Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével. A rendezvényen Diamantopoulosné Kenyeres Gabriella, az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítási főosztályának vezetője elmondta, hogy 2021 novemberében Salgótarjánban nyitották meg az ország első áldozatsegítő pontját, amelyet csütörtökön bezárnak, feladatát a központ veszi át. Az áldozatsegítési stafétabotot Gombosné Márkus Anita, a legutóbb, júniusban megnyitott tatabányai áldozatsegítő központ koordinátora adta át a salgótarjáni központ vezetőjének, Szabó Richárd koordinátornak.