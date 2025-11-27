Kizárták Cseh Katalint

A liberális Momentum Mozgalom egykori üdvöskéjét, Cseh Katalint előbb a pártból, most pedig a parlamenti frakcióból is kizárják. A hírt Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője is megerősítette a közösségi oldalán.

Az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkértük Cseh Katalint, hogy adja vissza a Momentumtól kapott mandátumát. Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is – írta Bedő.

A politikus hozzátette, hogy a döntés jelentős pénzügyi kárral jár a Momentum számára, mivel olyan forrásoktól esnek el, amelyeket a következő öt hónapban a kormányváltást célzó kampányukra fordítottak volna.

„Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást” – tette hozzá.

A frakcióvezető emlékeztetett: a legutóbbi országgyűlési választáson mintegy 2 millióan szavaztak a közös ellenzéki listára, és szerinte ma a Momentum az egyetlen párt, amely ezeket a választókat nem hagyta cserben, hanem továbbra is a kormányváltásért dolgozik. Úgy fogalmazott, hogy a párt nem indul a választásokon, nem akadályozza a kormányváltást, hanem minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik segíteni azt, vette észre a Mandiner.

Felidézte azt is, hogy 2024-ben jogerősen elítélték Fekete-Győr Andrást, akit megfosztottak parlamenti mandátumától. A bíróság szerint hivatalos személy elleni erőszakot valósított meg, ugyanakkor az ügynek nem volt sértettje. A megüresedett képviselői helyről ezt követően döntött úgy a Momentum elnöksége, hogy azt Cseh Katalinnak adja. Bedő Dávid szerint az a mandátum, amelyről Cseh most nem hajlandó lemondani, a következő öt hónapban nem a kormányváltást fogja szolgálni, hanem a Fidesz hatalomban maradását segíti.

Őszintén sajnálom, hogy így alakult, de Cseh Katalin ezek után nem maradhat a Momentum frakciójában, függetlenül attól, hogy ez milyen pénzügyi következményekkel fog járni ránk nézve. Mert van olyan dolog, ami nem pénz kérdése” – írta.