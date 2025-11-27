Gulyás Gergely: Budapest nem lehet fizetésképtelen

Csődbe vitte Budapestet baloldali városvezetés – közölte a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Aláhúzta, az ország fővárosa nem lehet fizetéskképtelen. Utalt arra is, hazánk segíteni szeretne Szerbiának - ezért is utazik csütörtökön Belgrádba Orbán Viktor. A tárcavezető beszélt a 13. és 14. havi nyugdíjról és az Otthon Start Programról egyaránt. A kormány tudja, hol van a helye, mire van ereje és mihez nincs. Az Egyesült Államok béketervét támogatja, de nem gondolja azt magáról Magyarország, hogy békét tudna teremteni - nyomatékosított a tárcavezető.

Várhatóan a jövő héten elfogadja a kormány azt a javaslatot, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat – közölte Gulyás Gergely. Utalt rá, egy időben fogják folyósítani a 13. havi járandóságot és a 14. az első negyedét. Az Idősügyi Tanács is tárgyalt, ahol Gulyás Gergely is jelen volt. Igaz, nem azért, mert - mint mondta - már „korban ott tart”. A Tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan úgy történjen, mint a 13. havié és ennek a kérésnek a kormány eleget is tesz. A nyugdíjemelés mértéke 3,6 százalék lesz, az infláció Gulyás szerint ez alatt maradhat, így az érintettek jól is járhatnak. Jelen pillanatban 245 ezer forintra az átlagjárandóság, ami tovább fog nőni az emelés mértékével - húzta alá. Egyben emlékeztett, a baloldali kormány elvette a 13. havi nyugdíjat, mi pedig visszaadtuk

A kabinet sajnálja, hogy hat év baloldali vezetése után a főpolgármester a város csődjéről beszél. Mi segíteni szeretnénk Budapestnek, de ez csak akkor sikerülhet, ha tisztán tudunk látni - mondta. A Fővárosi Közgyűlés állapítsa meg a fizetésképtelenséget - ezt kéri a kormány. Kifejtette, nyitottak arra, hogy csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsanak. Egyben aláhúzta, az ország fővárosa nem lehet működésképtelen, lévén annak működése mindenkinek fontos, a kabinet pedig úgy gondolja, ez egy pártpolitika fölötti cél.

A kormány folyamatosan tárgyalt és tárgyal a béke esélyéről, elsősorban az amerikai tervek kapcsán - fogalmazott. Az EU látványosan abban érdekelt, hogy a harcok tovább follyanak. Európa, s benne mi is folyamatosan szenvedünk a harcoktól. Az amerikai–orosz békejavaslatra is kitért, mellyel kapcsolatosan úgy fogalmazott, a kabinet szerint az EU-nak a Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta meg kellett volna változtatnia az ukrajnai háborúval kapcsolatos stratégiáját. Gulyás Gergely szerint az EU számára kulcsfontosságú lenne, hogy támogassa a békéért tett amerikai erőfeszítéseket. Úgy vélte, Európának érdeke az, hogy a háború lezáruljon, megfelelő biztonsági garanciák garantálják azt, hogy a harcokújból ne pattanjanak ki. A miniszter utalt rá, lehangoló, hogy az EU-t nem hívják meg a tárgyalóasztalhoz. Szerinte ez az eddigi csapnivaló politikának köszönhető.

Gulyás arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének a levelére. A kormányfő egyértelművé tette, hogy hazánk humanitárius segítségnyújtást továbbra is ad, de nem a háborút akarja pénzelni, hanem a békéhez óhajt hozzájárulni.

Eddig 8500 hitelkérelmet bíráltak el az Otthon Start Program esetében. Jó hatás, hogy hamarosan 15.000 új lakás fog épülni - fogalmazott. A tárcavezető szerint az mutatja leginkább a program sikerét, hogy idehaza tíz lakás vásárlásból négy az Otthon Start Programhoz kapcsolódik. Ezzel kapcsolatban pedig bejelentette, 2026 januárjától e program megnyílik a külterületek számára is, ami által több száz, jelenleg építés alatt álló családi ház megvásárlása válik lehetővéí.

A pozitív hatásokra kitérve Gulyás Gergely elmondta, az ingatlanár emelkedésének üteme a felére csökkent, mert a programban szereplő árhatár megállította a drágulást. Az építőiparra is pozitív hatást fektett ki az akció, így az albérletárak is apadtak. Utóbbi annak köszönhető, hogy mérséklődik az bérletre szorulók mennyisége - lévén a fiataloknak reális lehetősége nyílt a saját ingatlan vásárlására.

Gulyás Gergely az M1 kérdésére kifejtette, hazánk mindenképpen segíteni szeretne Szerbiának. Orbán Viktor ezért találkozik ma Vucic elnökkel - húzta alá. A helyzet azért szörnyű, mert az amerikai szankciók egy szerb cégre is vonatkoznak, amelyből ki kellene váltani az orosz tulajdont. Szijjártó Péter már tárgyalt belgrádi kollégájával - mondta, egyben aláhúzta, Vucic elnök és országa a háborús politika miatt került e kínos helyzetbe.

Az elmúlt két hétben 57 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat, és ennek része volt a Flex zalaegerszegi gyárának az átadása is - mondta Vitályos Eszter kormányszóvivő. Utóbbival kapcsolatban Gulyás Gergely hozzáfűzte, a tárgyalások után a miniszterelnök fog bejelentést tenni.

Újságírói kérdésre felelve Gulyás Gergely nem tudta megerősíteni, hogy pénteken Orbán Viktor Moszkvába utazik. Semmit sem zárok ki, de temészetesen mindenről a szokásos rend szerint adunk majd tájékoztatást - tudatta. Egyben jelezte, hazánk tudja, mire képes. Azaz azt, hogy Orbán Viktor is ott ülhet az amerikai adminisztráció tagjaival a Kreml-ben, nem kell túlgondolni. A kormány tudja, hol van a helye, mire van ereje és mihez nincs. Az Egyesült Államok béketervét támogatja, de nem gondolja azt magáról Magyarország, hogy békét tudna teremteni - nyomatékosított a tárcavezető. Gulyás szerint. a mostani új amerikai adminisztrációnak reális esélye van a harcok lezárására. A miniszter szerint a béke hazánk érdeke, ezért minden olyan megállapodást támogatunk, ami hosszútávon a vérrontás végét jelentheti.

Gulyás Gergelyt arról is kérdezték, vajon mikor lesz nyilvános a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjeinek a listája. Válaszában kifejtette, a Fidesz elnökségének számos képviselő jelezte, már nem kívánja vállalni az új megmérettetést, de vannak olyanok, akikről ők érezték úgy, hogy helyettük más jobb eséllyel indulhatna. Gulyás hangsúlyozta, a 2022-es referendumon győző képviselők többsége újrázni fog. Ezzel kapcsolatban az is kiderült, hogy ő egyéniben nem méretteti meg magát, de a politikából sem kíván kivonulni.

Az uniós segélycsomag kapcsán a tárcavezető arról beszélt, az látszik, hogy az EU-nak nem igazán akad elvi alapon álló véleménye - és ami megdöbbentő, a legdurvább korrupció sem érdekli őket Ukrajnában. A választókat viszont szemmel láthatóan érdekli ez a sötét ügy, így roppant nehéz lesz Ursula von der Leyennek többséget szereznie ahhoz, hogy újabb segélycsomagot küldjön az Unió Kijevnek.

Újságírói felvetés volt, hogy vajon Szerbia „segélyezése” befolyásolja-e a hazai ellátást? Nem okoz gondot, hogy a korábbinak a két és félszeresére emelik az oda szállított kőolaj mennyiségét. Arról, hogy a MOL esetleg részesedést vásárolhat a NIS szerb cégben, Gulyás szt felelte, a NIS érdeke, hogy az orosz tulajdon ne álljon fenn, lévén a szankciók sodorták veszélybe a működését. Amúgy pedig nem a kormány, hanem a MOL vizsgálja, hogy vehet-e ott részesedést, ő pedig egy piaci cég, tehát azt tesz, amit akar - húzta alá.

Szintén a jelenlévők vetették föl, hogy az influenza-járvány, valamint a koronavírus miatt ismét lesznek-e oltópontok, vagy esetleg a háziorvosoknál lehet majd a vakcinákat kérni. Gulyás Gergely elmondta, az egészségügyi alapellátásban megkerülhetetlenek a háziorvosok és szerinteaz a helyes, hogy ott lehet beadatni szereket. E válasz azonban nem elégítette ki a kérdezőt, s ísmét nekiszegezte Gulyásnak a kérdést, lesznek-e oltópontok. Erre a miniszter azt felelte, megkérdezi az ügyben Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárt.

Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre felelve elmondta, a miniszterelnököt meghívták Izraelbe, ugyanakkor az útnak még nincs időpontja. Arra a felvetésre, esetleg várható-e, a magyar kormány kijelenti Jeruzsálemről, hogy az Izrael fővárosa és oszthatatlan része, Gulyás kitérő választ adott. Egyben jelezte, van már kereskedelmi irodája Magyarországnak Jeruzsálemben.

A tárcavezető a drograzziák és a VII. kerület egy részének elszakadási törekvése kapcsán emlékeztetett, ami az önkormányzati hatáskörbe tartozik, abban a polgármester az illetékes nem a kabinet. Egy demokráciában a választók döntenek, Niedermüller Pétert pedig újraválasztották, utólag tehát nem lehet panaszkodni. Az ott tapasztalható helyzetről Gulyás Gergely azt mondta, a droggal szemben a lehető legszigorúbban kívánnak föllépni most és a jövőben is - ami annyit tesz, hogy folytatódnak, sőt, növelik a razziák számát. Nyomatékosan aláhúzta: egyszerűen nem engedhető meg, hogy a jogszabályokat semmibe véve a drogkereskedő bűnözők a fiatalok halálához járuljanak hozzá.

A demokráciával kapcsolatban arra is utalt, minden esetben a választópolgárok döntik el, ki legyen Budapest főpolgármester - és nem igazán lehetünk okosabbak ilyenkor, mint ők. Azaz hiába tartja több kormánypárti politikus alkalmatlannak Karácsony Gergelyt a főpolgármesteri címre, ezt akkor is a lakosok döntik el, nem ők.

A kormány már számtalan alkalommal és sok helyen világossá tette, semmilyen célkitűzését nem adja fel, de amíg ez a szörnyű háború tart, addig el fog maradni az a gazdasági előrelépés, amit az eddigi Fidesz-kabinetek alatt megszokhattunk, hangoztatta. Egyben jelezte, a Donald Trump által megígért védőháló ma nem kerül semmibe, ugyanis nincs szükségünk rá. A megállapodás csak egy biztosíték, amely roppant fontos e feszült nemzetközi helyzetben.

Gulyás Gergely kapott kérdést a népességfogyásról is. A tárcavezető azt mondta, meg kell nézni mit tett e téren az elmúlt 15 évben a kormány. Mint mondta, 200 ezerrel többen születtek meg, mint amennyien világra jöttek volna akkor, ha nem változtak a 2008-2009-es demográfiai trendek. Hazánknak is arra kell törekednie, ami jelen pillanatban egy EU-s országnak sem sikerül, a természetes reprodukciós rátához szükséges arány elérése - fogalmazott. Nálunk e mutató korábban valamivel 1,6 felett járt ami mostanra némileg apadt, míg a természetes reprodukcióhoz szükséges arány 2,1 lenne. Utóbbi témakörrel kapcsolatban Gulyás Gergely kapott még jó pár megkeresést. Mint válaszában kifejtette, szerinte jól mutatják a kormány törődését az édesanyáknak szóló adókedvezmények és a családoknak szóló otthonteremtési támogatások. Ha valaki tudományos alapon igyekszik megközelíteni a demográfia kérdését, akkor tudhatja, hogy nagyon sok tényezője van annak, hogy az egyes családok mikor, miért és mennyi gyermeket vállalnak - fogalmazott.

A gazdasági konjunktúra kétségtelenül segít, de például egy családbarát hangulat az országban is jelenthet pozitív elmozdulást. Célkitűzésünk, hogy attól, hogy valakinek több gyermeke van ne kelljen rosszabbul élnie - húzta alá Guylás Gergely. Ez nem csak egy nemzeti kérdés, egész egyszerűen a jelenlegi folyamatok egészségtelen korfát hoznak létre, ami megnehezíti az llátórendszer jövőbeni fönntartását - mondta.

A Kormányinfón terítékre került az Európai Unió Bírósága is, amely úgy ítélt, hogy ha két azonos nemű személy egy tagállamban házasságot köt, akkor azt egy másikban el kell fogadni. Azaz - így a zsurnaliszta - lényegében az egész EU-ban elfogadták az azonos neműek közötti házasságot. Gulyás válaszában elmondta, ez egy téves értelmezése az ítéletnek. A határozat nem erről szólt, hanem arról, hogy azokban a tagállamokban, ahol nem ismerik el az azonos neműek házasságát, akkor is legyen valamilyen formája ennek. Mivel az Országgyűlés még korábban döntött a regisztrált élettársi kapcsolatról, így mi megfelelünk a bíróság döntésének. Magáról a határozatról Gulyás amúgy kifejtette, azzal nem ért egyet, szerinte efféle felvetésekről nem kellene az EU bíróságának ítéletet hoznia.

Folyamatos rendőri szolgálat lesz a javítóintézetekben - jelentette be a tárcavezető. Aláhúzta, az ügy nem előzmény nélküli, hiszen az iskolaőri rendszert is bevezettek. Utóbbi eredményei alapján úgy ítélte mag a kormány, hogy az intézetekben, de különösen a javítóintézetekben is szükség lesz rendőri jelenlétre. Az ehhez szükséges többletforrást meg is adták a Belügyminisztériumnak. A diákok ezentúl nem csak a pedagógusok és nevelők, hanem a rendőrök segítségét is kérhetik - fogalmazott.

A Kormányinfón érintetteék a szociális hozzájárulás mértékét is, mellyel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, az adótörvény a parlament előtt van, további szochocsökkentés pedig jövőre nem lesz. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester bejelentése szerint a Kormányinfó alatt az államkincstár ismét 6,2 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban azt mondta, a „leemelés” kifejezésnek jogilag nincsen értelme, amúgy pedig az Államkincstár bűncselekményt követne el, ha nem hajtaná be a szociális hozzájárulást.

A megszorításokat mi nem csak elvi, hanem gyakorlati szinten is elutasítjuk. Azaz mindig, ha plusz bevételi forrásra volt szükség, akkor - elsősorban külföldi - multikat adóztattunk meg - hangsúlyozta a tárcavezető egy kérdésre adott válaszában.

A gödi Samsung-gyár kapcsán a miniszter elmondta, az üzem jelenleg csökkentett kapacitással működik, mivel egy bírósági ítélet korlátozza a tevékenységét. Utalt rá, e kérdésben a kormányhivatal tud bővebb tájékoztatást nyújtani. Arról, hogy napirenden van-e a kata újbóli kiterjesztése, Gulyás csak annyit felelt, ami nem szerepel az Országgyűlés elé benyújtott adótervekben, az nem is igazán remélhető.

Sajnos az örökbefogadásra váró házaspárok száma, lényegesen magasabb, mint az örökbe fogadható gyermekeké - húzta alá a miniszter. Ugyanakkor elismerte, a kórház nem a legjobb hely egy-egy csecsemőnek, s annál még egy egyedülálló örökbefogadó is jobb, ám a cél, hogy a picik teljes családokhoz kerüljenek.

Az egyik meghívott újságíró fölvetette, több pénzintézet is arra számít, hogy 0,5 százalék alatti lehet a magyar gazdaság éves növekedése, miközben a kormány korábban fél és egy százalék közötti bővüléssel számolt. Gulyás válaszában aláhúzta, a kabinet továbbra is a magasabb tétellel kalkulál. Szóba került az államháztartás helyzete, azaz a 2025-ös és 2026-os öt százalékos hiánycél. Utóbbiról azt mondta, nem számít arra, hogy ennek okán úgynevezett túlzottdeficit-eljárást indítana az EB hazánkkal szemben.