Semjén Zsolt az igazság és a többség kérdéséről + VIDEÓ

„Minden keresztény pártnak a problémája az, ami az igazság és a többség kérdése. Ha hűségesek vagyunk az egyház társadalmi tanításához minden tekintetben, ez sokszor nem találkozik a közízléssel. Ha viszont kiszolgáljuk a közízlést, akkor fokról fokra feladjuk az egyház tanításának a következetes képviseletét. Magyarországon a megoldás az igazság és a többség kérdésére a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt. És ez a kettő képes együtt az igazság és a többség problémájának a megoldására! És mindezt bizonyítja, hogy a Fidesz-KDNP szövetség a magyar és az európai történelem legsikeresebb politikai konstrukciója, amit valaha létrehoztak, négyszer nyertünk egymás után kétharmaddal” – fogalmazott Semjén Zsolt videójában.

Objektum doboz