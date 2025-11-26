2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Semjén Zsolt az igazság és a többség kérdéséről + VIDEÓ

MH
 2025. november 26. szerda. 11:52
Frissítve: 2025. november 26. 12:47
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közösségi oldalán arra emlékeztetett, hogy a Fidesz és a KDNP szövetsége lehetőséget ad az igazság és a többség összehangolására, amit a négyszer egymás után elért kétharmados parlamenti siker is bizonyít.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
Fotó: MH/Török Péter

„Minden keresztény pártnak a problémája az, ami az igazság és a többség kérdése. Ha hűségesek vagyunk az egyház társadalmi tanításához minden tekintetben, ez sokszor nem találkozik a közízléssel. Ha viszont kiszolgáljuk a közízlést, akkor fokról fokra feladjuk az egyház tanításának a következetes képviseletét. Magyarországon a megoldás az igazság és a többség kérdésére a Fidesz és a KDNP szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy nagy gyűjtőpárt. És ez a kettő képes együtt az igazság és a többség problémájának a megoldására! És mindezt bizonyítja, hogy a Fidesz-KDNP szövetség a magyar és az európai történelem legsikeresebb politikai konstrukciója, amit valaha létrehoztak, négyszer nyertünk egymás után kétharmaddal” – fogalmazott Semjén Zsolt videójában.

