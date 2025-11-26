Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a baloldal padlóra vigye Magyarországot

"Progresszív, 22-33%-os SZJA-emelést vezetnének be, amivel már a bruttó 416 ezer forint fölött keresőknek is 22%-ra ugrana a személyi jövedelemadója. Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit. Jelentősen emelnék a kis- és középvállalkozások adóterheit, a kisvállalkozásoknak 13,5%-ra, a középvállalkozásoknak 18%-ra emelnék a társasági adóját. 32%-os ÁFÁ-t vetnének ki az 1600 cm3 feletti autókra, azok alkatrészeire, az alkoholos italokra és a dohánytermékekre. 20%-os özvegyi nyugdíjadót vezetnének be" - foglalta össze a tiszás megszorító csomagot közösségi oldalán a kormányfő. .

A miniszterelnök hozzátette: "bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább). Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben".

Orbán Viktor szerint ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába.

"Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!" - zárta szerda reggeli bejegyzését a miniszterelnök.