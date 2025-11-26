Belföld
Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy a baloldal padlóra vigye Magyarországot
Egy átlagos magyar családnak 30%-kal csökkentenék a családi adókedvezményeit
A miniszterelnök hozzátette: "bevezetnék az eb- és macskaadót és 4%-os különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire (kutya és macskatáp, macskaalom és így tovább). Privatizálnák az egészségügyet és a nyugdíjrendszert: a munkavállaló csak a várható legalacsonyabb nyugdíj és leggyengébb egészségügyi alapellátás esetén is többet fizetne, mint a mostani rendszerben".
Orbán Viktor szerint ebben a megszorító csomagban ott van minden, amiért a liberális közgazdászok, a brüsszeli bürokraták és a baloldali szakértők lelkesedni szoktak. 1300 milliárd forintos sarc az emberek nyakába.
"Ne hagyjuk, hogy padlóra vigyék vele Magyarországot!" - zárta szerda reggeli bejegyzését a miniszterelnök.