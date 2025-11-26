2025. december 7., vasárnap

Belföld

Orbán Viktor: Az otthonteremtési program eddigi eredményei imponzánsak + Videó

A kormány nem foglalkozott hivatalosan ellenzéki programötletekkel

 2025. november 26. szerda. 21:23
Frissítve: 2025. november 27. 7:42
Szerdai ülésén a kormány áttekintette az otthonteremtési program eddig eredményeit, amelyek imponzánsak, továbbá a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is egyeztettek más témák mellett - erről Orbán Viktor beszélt szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Láthatóan a fiatalok komolyan gondolják, hogy most ők következnek és fix 3 százalék kamatozású otthonteremtési hitelhez juthatnak - fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a programot folytatni fogják.

A kormányülésen tárgyaltak a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról, valamint a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is. Továbbá energetikai kérdéseket is megvitattak, hogyan tudnának segíteni a háztartásoknak, meg a cégeknek abban, hogy a zöldenergiát, amelyet leginkább napenergiából állítanak elő, el tudják raktározni.

Tehát egy otthoni és kis- és középvállalati, sőt nagyvállalati szinten is használható energiatárolási programról is tárgyaltunk, és még egy tucat más kérdésről - jegyezte meg.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány nem foglalkozik hivatalosan ellenzéki programötletekkel, de az ülés szünetében a tiszás megszorításokról beszélt néhány miniszterrel.

A kormány álláspontja egyértelmű, semmi szükség megszorításokra. A baloldal mindig megszorításokat akar, ráadásul most a baloldal mögött még ott van Brüsszel is. Azért akarják ezeket a megszorításokat, hogy az Európai Bizottság elnökasszonya által kért összeget Magyarország elküldhesse Brüsszelbe, és onnan pedig a pénzünk elmenjen Ukrajnába - emelte ki.

Semmi szükség arra, hogy Magyarország pénzét Ukrajnába küldjék, és ezt a nemzeti kormány soha nem is fogja támogatni - húzta alá Orbán Viktor.

