2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Nem bírtak ma sem helyettest választani

MH/MTI
 2025. november 26. szerda. 16:35
Megosztás

Továbbra sincs Budapestnek főpolgármester-helyettese, miután a Főváros Közgyűlés szerdán nem támogatta Karácsony Gergely főpolgármester előterjesztését, amely Tüttő Katát (MSZP) javasolta megválasztani a posztra.

Nem bírtak ma sem helyettest választani
A Fővárosi Közgyűlés ülése a Városháza dísztermében 2025. november 26-án
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A képviselők 8 igennel, 11 nem szavazat ellenében utasították el, hogy Tüttő Kata június 30-ig társadalmi megbízatású főpolgármester-helyettes legyen. Mivel nem született döntés, megnyílt a lehetőség arra, hogy Budapest főispánja teljesítés kikényszerítése iránti kérelmet nyújtson be a bírósághoz, amelynek eredményeként neki lesz joga főpolgármester-helyettes kijelölni.

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Ítélőtábla november elején meghozott, jogerős ítélete szerint a fővárosi önkormányzat elmulasztotta a törvényen alapuló határozathozatali kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest a tagjai közül.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink