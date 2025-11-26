Nem bírtak ma sem helyettest választani

A képviselők 8 igennel, 11 nem szavazat ellenében utasították el, hogy Tüttő Kata június 30-ig társadalmi megbízatású főpolgármester-helyettes legyen. Mivel nem született döntés, megnyílt a lehetőség arra, hogy Budapest főispánja teljesítés kikényszerítése iránti kérelmet nyújtson be a bírósághoz, amelynek eredményeként neki lesz joga főpolgármester-helyettes kijelölni.

Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Ítélőtábla november elején meghozott, jogerős ítélete szerint a fővárosi önkormányzat elmulasztotta a törvényen alapuló határozathozatali kötelezettségét azzal, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest a tagjai közül.