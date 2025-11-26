Módosították a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletet

Módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés a szerdai ülésén, a döntéssel kiigazították a jogosultsági küszöböt, és egy új támogatási forma kidolgozásáról is határoztak.

A testület 19 igennel, 7 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett fogadta el a módosítást. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte eredeti javaslatot a képviselők támogató szavazata nyomán felülírta a Radics Béla (Fidesz-KDNP) által benyújtott módosító indítvány. Így a testület felkérte Karácsony Gergelyt, hogy gondoskodjon a fűtési kiegészítő díjtámogatás bevezetéséhez szükséges intézkedések előkészítéséről és közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

A január elsejétől hatályba lépő módosítás értelmében azok az igénylők jogosultak - a fővárosi lakásrezsi-támogatási rendszer keretei között működő - díjtámogatásra, akik öregségi nyugdíjának, illetve nyugdíjszerű ellátásának a havonta folyósított összege nem haladja meg - a korábbi 220 ezer helyett - a 230 ezer forintot, és ezen belül két díjtámogatásra jogosultak azok, akik ellátásának a havonta folyósított összege nem haladja meg - a korábbi 130 ezer helyett - a 140 ezer forintot.