Belföld

Módosították a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletet

Egy új támogatási forma kidolgozásáról is határoztak

MH/ MTI
 2025. november 26. szerda. 18:55
Módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletet a Fővárosi Közgyűlés a szerdai ülésén, a döntéssel kiigazították a jogosultsági küszöböt, és egy új támogatási forma kidolgozásáról is határoztak.

A képviselők szavaznak a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A testület 19 igennel, 7 nem szavazat ellenében, 5 tartózkodás mellett fogadta el a módosítást. A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte eredeti javaslatot a képviselők támogató szavazata nyomán felülírta a Radics Béla (Fidesz-KDNP) által benyújtott módosító indítvány. Így a testület felkérte Karácsony Gergelyt, hogy gondoskodjon a fűtési kiegészítő díjtámogatás bevezetéséhez szükséges intézkedések előkészítéséről és közgyűlés elé történő beterjesztéséről.

A január elsejétől hatályba lépő módosítás értelmében azok az igénylők jogosultak - a fővárosi lakásrezsi-támogatási rendszer keretei között működő - díjtámogatásra, akik öregségi nyugdíjának, illetve nyugdíjszerű ellátásának a havonta folyósított összege nem haladja meg - a korábbi 220 ezer helyett - a 230 ezer forintot, és ezen belül két díjtámogatásra jogosultak azok, akik ellátásának a havonta folyósított összege nem haladja meg - a korábbi 130 ezer helyett - a 140 ezer forintot.

