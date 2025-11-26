Belföld
Isten az embert saját képmására teremtette
Semjén Zsolt az emberi jogokról
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes
Fotó: MH/Török Péter
„És gondoljuk meg azt is, hogy maga a személyfogalom ami az egész európai civilizációnknak, jogrendünknek, kultúránknak az alapja, az emberi személy, voltaképpen az ókeresztény kori szentháromságtani és krisztológiai vitáknak mintegy mellékterméke. Tehát amikor a keresztény civilizációt védjük, akkor a saját identitásunkat védjük, az emberi személyt védjük" – fogalmazott Semjén Zsolt videójában
Objektum doboz