Isten az embert saját képmására teremtette

Semjén Zsolt az emberi jogokról

MH
 2025. november 26. szerda. 19:59
Frissítve: 2025. november 27. 7:43
A bibliai kultúrkörnek, a zsidó-keresztény hagyománynak a sajátja az, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. És ez az emberi jogoknak a végső alapja, hogy mindenki – legyen szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg – azért végtelen érték, mert a teremtő Isten képmására formáltatott - mondt a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közösségi oldalra feltöltött videóben.

Isten az embert saját képmására teremtette
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes
Fotó: MH/Török Péter

„És gondoljuk meg azt is, hogy maga a személyfogalom ami az egész európai civilizációnknak, jogrendünknek, kultúránknak az alapja, az emberi személy, voltaképpen az ókeresztény kori szentháromságtani és krisztológiai vitáknak mintegy mellékterméke. Tehát amikor a keresztény civilizációt védjük, akkor a saját identitásunkat védjük, az emberi személyt védjük" – fogalmazott Semjén Zsolt videójában

