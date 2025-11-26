A bibliai kultúrkörnek, a zsidó-keresztény hagyománynak a sajátja az, hogy Isten az embert saját képmására teremtette. És ez az emberi jogoknak a végső alapja, hogy mindenki – legyen szegény vagy gazdag, egészséges vagy beteg, fiatal vagy öreg – azért végtelen érték, mert a teremtő Isten képmására formáltatott - mondt a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes közösségi oldalra feltöltött videóben.