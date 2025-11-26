Immár 23 új CAF-villamos közlekedik Budapesten

Újabb CAF-villamossal bővült Budapest legkorszerűbb flottája, a sikeres futáspróbák és hatósági vizsgák után forgalomba állították a 23. alacsonypadlós villamost - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

Azt írták, az új villamos a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta része, a gyártó folyamatosan adja át a járműveket, amelyek még kényelmesebb és hozzáférhetőbb utazást biztosítanak a fővárosban közlekedőknek - tették hozzá. A BKK tájékoztatása szerint a beszerzés az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg, a vissza nem térítendő támogatás összege 54,15 milliárd forint.

A beszerzésnek köszönhetően a forgalomban lévő alacsonypadlós villamosok aránya a jelenlegi 30-ról több mint 40 százalékra emelkedhet Budapesten. Hangsúlyozták: az alacsonypadlós, akadálymentesített, klímával felszerelt CAF-villamosok jelentősen hozzájárulnak az utazási komfort növeléséhez, az esélyegyenlőség biztosításához, valamint a környezetbarát és energiahatékony közlekedés erősítéséhez. A BKK közölte: a villamos elsősorban a 17-es, 56-os és 56A vonalon szállítja az utasokat.

Kitértek arra is, hogy az új járművek forgalomba helyezésével a tervek szerint a 2-es, a 23-as és a 24-es, valamint a 62-es vonalán szintén megjelenhetnek a korszerű villamosok, illetve a 14-es és a 69-es vonalon további alacsonypadlós járművek is forgalomba állhatnak. A BKK és a BKV vizsgálja a 47-es és a 49-es vonalon történő bevezetés infrastrukturális feltételeit is - jegyezték meg.