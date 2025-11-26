Belföld
Az űrből kapott ajándékot a miniszterelnök
Kapu Tibor kutató űrhajós vitte
Orbán Viktor: Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
A Mandiner díjátadó gáláján találkozott és beszélgetett Orbán Viktor és Kapu Tibor. Előtte történt az ajándékozás.
Nemzeti büszkeségünk azt is elárulta a miniszterelnöknek, hogy a zászlót már egy korábbi fotón is láthatta a közösségi médiában, sőt, e jeles alkalomra ő maga vasalta ki, hogy ne legyen olyan gyűrött, mint fogalmazott.
Objektum doboz