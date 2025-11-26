2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Az űrből kapott ajándékot a miniszterelnök

Kapu Tibor kutató űrhajós vitte

MH
 2025. november 26. szerda. 22:34
Frissítve: 2025. november 27. 7:38
"Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!" - írta ki saját közösségi oldalára a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A Mandiner díjátadó gáláján találkozott és beszélgetett Orbán Viktor és Kapu Tibor. Előtte történt az ajándékozás.

Nemzeti büszkeségünk azt is elárulta a miniszterelnöknek, hogy a zászlót már egy korábbi fotón is láthatta a közösségi médiában, sőt, e jeles alkalomra ő maga vasalta ki, hogy ne legyen olyan gyűrött, mint fogalmazott.

