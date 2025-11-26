Az űrből kapott ajándékot a miniszterelnök

"Az űrből még nem volt magyar zászlóm. Köszönöm, Tibi!" - írta ki saját közösségi oldalára a miniszterelnök.

A Mandiner díjátadó gáláján találkozott és beszélgetett Orbán Viktor és Kapu Tibor. Előtte történt az ajándékozás.

Nemzeti büszkeségünk azt is elárulta a miniszterelnöknek, hogy a zászlót már egy korábbi fotón is láthatta a közösségi médiában, sőt, e jeles alkalomra ő maga vasalta ki, hogy ne legyen olyan gyűrött, mint fogalmazott.