Belföld

A Petőfi híd felújításának előkészítésére kérték fel a főpolgármestert

A képviselők egyhangúlag támogatták a javaslatot

MH/ MTI
 2025. november 26. szerda. 19:23
A Petőfi híd felújítását előkészítő intézkedésekre kérte fel Karácsony Gergely főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés szerdán, a döntés értelmében a soron következő ülésen a városvezetésnek be kell számolnia a Petőfi híd aktuális műszaki állapotáról és a tervezett rekonstrukció költségvonzatáról.

Karácsony Gergely főpolgármester (k) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. november 26-án. Mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója (b) és Számadó Tamás főjegyző
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A képviselők egyhangúlag támogatták a Havasi Zoltán és Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának tagjai által jegyzett, Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője módosító indítványával kiegészült javaslatot.

A képviselők felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert: vizsgálja meg, hogy a Petőfi híd felújítása ütemezhető-e, és ennek megfelelően készítsen ütemtervet a rekonstrukcióra. A döntés értelmében azt is meg kell vizsgálni, hogy a műszaki tartalom kritikus sérülése nélkül mely beavatkozások hagyhatóak el, vagy halaszthatóak.

