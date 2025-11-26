A nemzeti érzés megtestesítője a Himnusz

A fiatalok többsége a magyar zászlót, a Himnuszt, a nemzeti címert és a Szent Koronát tekinti a legalapvetőbb nemzeti jelképeknek - írta az Ifjúságkutató Intézet felmérése alapján a Mathias Corvinus Collegium (MCC) MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Kiemelték: a 15 és 39 éves fiatalok szerint a Himnusz testesíti meg leginkább a nemzeti érzést. A nemzeti identitás napjainkban rendszeresen képezi politikai viták tárgyát, az azonban nem kérdés, hogy a közösséghez (legyen az családi, helyi vagy nemzeti) tartozás alapvető társas emberi igény. A nemzeti identitás tárgyi kifejezői az Alaptörvényben is rögzített nemzeti jelképek. Az MCC Ifjúságkutató Intézete arra kereste a választ, hogy a magyar fiatalok hogyan viszonyulnak ezekhez a jelképekhez. A fiatalok a magyar zászlót (86 százalék), a Himnuszt (73 százalék), a magyar címert (64 százalék) és a Szent Koronát (52 százalék) tekintik a legalapvetőbb nemzeti jelképeknek.

A nemzeti érzést számukra leginkább a Himnusz (86 százalék), a magyar címer (65 százalék), a magyar zászló (63 százalék) és a Szent Korona (52 százalék) testesíti meg. Inkább tárgyi emléknek tekintik az országalmát, a jogart és a koronázási palástot - áll a közleményben. A vidéki fiatalok számára a Himnusz fontosabb szerepet tölt be a nemzeti érzés kifejezésében (88 százalék), mint a budapesti fiatalok életében (78 százalék).

A magyar zászlóhoz való viszonyulás korosztályi, nemi, illetve a vidéki és fővárosi fiatalok összevetésében is hasonló, a magyar címer azonban kevésbé fejezi ki a nemzeti érzést a 15-17 évesek (54 százalék), mint a 35-39 évesek számára (72 százalék) - közölték. A Szent Korona megítélése mutatja a leginkább vegyes képet: a férfiak 59 százaléka szerint a korona inkább a nemzeti érzés megtestesítője, míg a nőknél ez az arány csupán 44 százalék. Megfigyelhető továbbá a korosztályi, illetve a Budapest-vidék különbség is, az idősebb korosztályok inkább tekintik a Szent Koronát a nemzeti érzés megtestesítőjének, mint a fiatalabbak, és míg a budapestiek számára inkább tárgyi emlék, a vidéki fiatalok életében azonban a nemzeti érzés kifejezője - tudatták.

A reprezentatív kutatás 2025 őszén készült. A válaszadás önkitöltős, online kérdőíven keresztül zajlott (CAWI) összesen 1000 15-39 éves korosztályba tartozó magyar állampolgár megkérdezésével - közölte az MCC.