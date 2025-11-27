Belföld
A főváros tíz évig bérbe adja a Hajógyári Szigetet a fesztivál szervezőinek
Heteken belül bejelentik a fellépők "első adagját"
A főváros tíz évig bérbe adja a Hajógyári Szigetet a fesztivál szervezőinek - Képünkön, ahogy elköszönt a Sziget Fesztivál 2025.
Fotó: Fotó: MH/Török Péter
Mint közleményben írta, a döntés "lehetővé teszi, hogy hosszú távon tudjunk tervezni, ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon".
Hozzátette, dolgoznak a 2026-os fesztiválon, heteken belül az új stratégiai irányvonal mellett már a fellépők "első adagját" is bejelentik.
A Fővárosi Közgyűlés szerdán zárt ülésen döntött a Sziget Fesztivál megrendezésének ügyében a közterület használatára irányuló hatósági szerződés megkötéséről.