Nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába!

Hidvéghi Balázs elmondta, elhibázott volt a háborúpárti politika

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 23:07
A Fidesz-KDNP-kormányzat a béke és a gyarapodás mellett teszi le a voksát; mi „nem engedjük meg, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába”, hogy éveken keresztül finanszírozzanak egy megnyerhetetlen háborút – hangoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden Jászapátin, a lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón.

Nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába!
Hidvéghi Balázs: Növekszik a brüsszeli nyomás Magyarországon
Fotó: Facebook/Hidvéghi Balázs

Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, növekszik a brüsszeli nyomás Magyarországon. A brüsszeli elit képtelen elfogadni, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt – jelentette ki.

Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája is – mondta.

A megváltozott helyzetben, amelyben az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél. Ez szintén elhibázott – vélekedett.

