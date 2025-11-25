Belföld
Nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába!
Hidvéghi Balázs elmondta, elhibázott volt a háborúpárti politika
Hidvéghi Balázs azt mondta: a tétek emelkednek, növekszik a brüsszeli nyomás Magyarországon. A brüsszeli elit képtelen elfogadni, hogy ez a háború nem nyerhető meg, és hogy az elmúlt évek politikája Brüsszelben elhibázott volt – jelentette ki.
Elhibázott volt a háborúpárti politika, ahogyan az volt és maradt a szankciók politikája is – mondta.
A megváltozott helyzetben, amelyben az Egyesült Államok már békét akar és egy megállapodáson dolgozik, Brüsszel folyamatosan a háború folytatásáról és Ukrajna finanszírozásáról beszél. Ez szintén elhibázott – vélekedett.