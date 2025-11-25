2025. december 7., vasárnap

Gépjárműveket és technikai eszközöket vásárol a rendőrség

A 9,2 milliárd forintos beruházást a magyar-szerb határ védelmének erősítésére fordítják

MH/MTI
 2025. november 25. kedd. 21:05
Az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával csaknem 9,2 milliárd forintért vásárol gépjárműveket és technikai eszközöket a magyar-szerb határ védelmének erősítésére a rendőrség – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata kedden az MTI-t.

Gépjárműveket és technikai eszközöket vásárol a rendőrség
A jelenleg használt felderítő és megfigyelő eszközökkel, rendszerekkel ellenőrizhető a magyar-szerb határ
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

A közlemény szerint az elmúlt években a határsértők jelentős károkat okoztak a járőrgépkocsikban, annak ellenére, hogy az autók egy részét védőráccsal látták el. Kövekkel, fa- és fémdarabokkal, betonacéllal, fémgolyókkal rongálták meg a kocsik ablakait, visszapillantó tükreit, megkülönböztető jelzését, kerekeit. A támadások következtében számos jármű hosszabb időre használhatatlanná vált.

A közvetlenül a rendőröket célzó támadások több esetben az ajtók és a karosszéria átlyukasztásával, átszúrásával, felszakításával jártak, amelyek – a rendőrök életének és testi épségének veszélyeztetése mellett – jelentős és időigényes javítási munkákat tettek szükségessé.

A határon az első vonalban szolgálók életének és testi épségének, valamint a gépjárművek megóvásának érdekében rendészeti célra kialakított, emelt védelmi képességgel rendelkező gépjárműveket vásárol a rendőrség.

A jelenleg használt felderítő és megfigyelő eszközökkel, rendszerekkel ellenőrizhető a magyar-szerb határ. A fejlesztések célja a felderítő és megfigyelő képesség növelése.

A mobil és kézi megfigyelő eszközök a második és harmadik vonalban alkalmazhatóak nyílt, sík területen. A rejtett szenzoreszközök a fás, lombos területek megfigyelésére alkalmasak.

A járőröket még a készenléti szervezetek által használt EDR-hálózat segítségével hangalapú utasításokkal irányítják, miközben a technológiai már lehetővé tenné, hogy az eszközöket integráltan, egységes rendszerben alkalmazzák, a vizuális felderítési adatokat megosszák a különböző döntési szinteken dolgozókkal, valamint a járőrökkel.

A közlemény szerint a fejlesztés 2027 végére valósul meg.

