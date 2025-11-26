Az erős Magyarország csak erős közösségekre épülhet, legyen szó önkormányzatról vagy civil mozgalomról – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Siófokon, az Aktív Magyarország konferencián.

Navracsics Tibor hozzátette, a közösségek nem maguktól szerveződnek, s ha igen, akkor is ki kell termelniük maguknak egy vagy több vezetőt, akik összetartják a közösségeket, felveszik a kapcsolatot más közösségekkel, hogy „végül egy nemzetté, egy Magyarországgá érjünk össze”.

Úgy fogalmazott: a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium – amelyhez az aktív Magyarországért felelős államtitkárság tartozik – a kezdettől fogva céljának tartotta, hogy támogassa a közösségeket, és hogy „alulról felfelé építsünk egy erős Magyarországot”.

A miniszter arról is beszélt, hogy az aktív Magyarországért mozgalomnak komoly területi hatása van, a területfejlesztési politika gazdagodott az aktív Magyarország szemléletével.

Emlékeztetett arra, hogy az előző kormány kitűzött egy általános társadalmi célt, amely azt jelölte ki, hogy 2030-ra Magyarország legyen az Európai Unió öt legélhetőbb tagállamának egyike.

Mint mondta, az aktív Magyarország program „szívében van az élhetőségnek”. A konferencia közönségéhez szólva kijelentette, segítségükkel „megváltoztatjuk egy kicsit az országot, az ország mentalitását, ráébresztjük az embereket arra, hogy az aktív életmód mennyire fontos, életet mentő és élhetőséget jelentő dolog”.

Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár elmondta, 2025-ben a program megkapta a népegészségügyi termékadó tíz százalékát, amely tízmilliárd forintos plusz bevételt jelentett. A szabadidősport támogatásához képest meghétszerezték a rendelkezésre álló forrásokat.

Kitért arra, hogy sikerült összefogást elérni olyan sportágakban, ahol korábban nem volt együttműködés. A kerékpársportban például ennek köszönhetően tudtak többek között Giro d'Italia futamot szervezni Magyarországon. Megemlítette, hogy 2019-ben megalakult a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége, amelyben mintegy száz szabadidő-szervező van, akik többek között futóköröket szerveznek.

Kiemelte, az egészségi állapotot az életmód négyszer nagyobb mértékben határozza meg, mint az egészségügyi ellátó rendszer. Mindenki felelős az egészségi állapotáért, az államtitkárság csak lehetőségeket tud mutatni az embereknek, a meggyőzéshez széles összefogásra van szükség. Magyarországon a túlsúlyos emberek aránya az unióban a harmadik legnagyobb, a megelőzhető halálozásban a legrosszabbak vagyunk, óriási feladatunk van az előrelépésben – hangsúlyozta.

Közölte, azt szeretnék elérni, hogy Magyarországon is legyen kék zóna, olyan térség, ahol kiemelkedően magas a várható élettartam. Ezért elindítják az élhető települések kék zóna programját, amelyben nyolc aktív település szerepel majd: Békés, Dabas, Dunakeszi, Edelény, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata. Azt fogják kérni a városoktól, hogy rendszerbe foglalva vezessék be a mozgással kapcsolatos programokat – tette hozzá.

Ismertette, hogy 2026-ban 30 bringaparkot, 12 körparkot, 16 futókört, sportpályákat, ifjúsági szállásokat és sporteseményeket támogatnak majd Aktív Magyarország Programban.

A konferencián átadták az idei Aktív Magyarországért díjakat, amelyet minden évben öten kapnak meg.

Eisenkrammer Károly a hazai kerékpársport fejlesztésében és a Tour de Hongrie megújításában játszott szerepéért, Fejes Lőrinc a Tisza-tó környékén végzett munkájáért, Kőrösi Péter a Mátraszentistváni Sípark létrehozásáért és fejlesztéséért, Vass Krakler Kata az inkluzív síelés hazai elterjesztéséért végzett munkájáért, Radnai Bertalan az akadálymentes turizmus területén végzett, több évtizedes tevékenységéért részesült az elismerésben.

Az év kilátója 2025-ben a Baranya vármegyei Zengő kilátó, az év turistaháza a Nógrád vármegyei Somoskői Kiránduló Központ lett, az év kerékpárosbarát szolgáltatója díjat a csákvári Tersztyánszky Bisztró kapta.