A kormány Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni

A kormány fenntartja azt az elkötelezettségét, hogy Európa legjobb egészségügyi rendszerét szeretné létrehozni – mondta a belügyminiszter az Országgyűlés Népjóléti bizottságában tartott éves beszámolójában kedden Budapesten.

Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatásán az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülésén az Országház Hazai Samu báró termében 2025. november 25-én. Mellette Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (b) és Takács Péter egészségügyi államtitkár

Pintér Sándor közölte, ezen célkitűzéshez az alapokat megteremtették: az informatikai rendszert egységesítették, az EESZT-vel „nyomon követhető” a beteg, és eredmény, hogy a születéskor várható egészségben eltöltött életévek számában 2022-ben Magyarország elérte az európai uniós átlagot.

A gyermekvédelem területét említve a miniszter elmondta, emelték a napi étkezésre, a ruházkodásra és a zsebpénzre fordítható összegeket. Étkezésre napi négyezer forint, ruhákra éves szinten 200 ezer forint jut gyerekenként.

Pintér Sándor beszélt arról is, hogy a kormány újabb csecsemőgondozó intézeteket kíván létrehozni. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében két ilyen intézmény lesz, míg Karcagon és Mátészalkán egy-egy. Ezzel a kórházban hagyott csecsemők sorsa meg fog oldódni – mondta a tárcavezető.

A Szőlő utcai javítóintézetben történtekkel kapcsolatban a belügyminiszter közölte: „az ügy sajnálatos”, és „a lehető legkeményebb kivizsgálás lesz, rendőri módszerekkel, rendőri eljárással”, a vizsgálatok eredményét közzéteszik. „Nem lesz semmi elhallgatva erről az ügyről, ebben biztosak lehetnek” – nyomatékosított Pintér Sándor.