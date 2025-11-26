Belföld
A kormány elkötelezett Budapest működőképességének fenntartása mellett
A csütörtöki Kormányinfón tájékoztatják a nyilvánosságot
Gulyás Gergely: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább
Fotó: MH/Török Péter
Gulyás Gergely közleményében azt írta: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.
„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett” – tette hozzá.
Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.