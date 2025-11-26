2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

A kormány elkötelezett Budapest működőképességének fenntartása mellett

A csütörtöki Kormányinfón tájékoztatják a nyilvánosságot

MH/MTI
 2025. november 26. szerda. 5:13
A főpolgármester ma hatévi városvezetés után beismerte, hogy az ország leggazdagabb városa már nemcsak csődközeli helyzetben van, hanem fizetésképtelen is – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden az MTI-vel.

A kormány elkötelezett Budapest működőképességének fenntartása mellett
Gulyás Gergely: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább
Fotó: MH/Török Péter

Gulyás Gergely közleményében azt írta: Budapest pénzügyi helyzete „trükkök százaival” sem kozmetikázható tovább.

„A kormány meggyőződése, hogy a baloldali városvezetés következményeit nem szenvedheti el Budapest. Ezért elkötelezettek vagyunk Budapest működőképességének fenntartása mellett” – tette hozzá.

Közölte: a helyzetet értékelni fogják és a csütörtöki Kormányinfón a kormány lépéseiről tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

