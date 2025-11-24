2025. december 7., vasárnap

Előd

Belföld

Modernizálták az Uzsoki Utcai Kórház MRI-berendezését

„Azt várjuk a programtól, hogy lényegesen rövidülni fognak a várakozási idők”

MH/ MTI
 2025. november 24. hétfő. 12:55
Megtörtént az Uzsoki Utcai Kórház MRI-berendezésének fejlesztése az Országos Diagnosztikai Gyorsító Program keretében - jelentette be az egészségügyért felelős államtitkár hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

Modernizálták az Uzsoki Utcai Kórház MRI-berendezését
Az Országos Diagnosztikai Gyorsító Program keretében modernizált MRI-berendezés a fővárosi Uzsoki Utcai Kórházban 2025. november 24-én
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Takács Péter közölte: két és fél éve indítottak el egy nagy értékű képalkotó diagnosztikai programot. A program finanszírozását eredetileg a helyreállítási alap forrásaiból tervezték, de mivel a forrást „a magyarok elől politikai okokból a brüsszeli elit és az ő magyar szövetségeseik blokkolják,” ezért nemzeti forrásból valósították meg - tette hozzá.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a programra két lépcsőben 40 milliárd forintot fordít a kormány. Az első lépcső már lezajlott: 31 CT-berendezést és 12 MR-t szereztek be, további 4 MR pedig teljes modernizáláson esett át, ezek közül az egyik az uzsoki kórházé - ismertette.

Jelezte: a felújítás során a mágnestekercsek kivételével az egész gépet lebontották,és a legmodernebb, új technológiát építették a tekercsek köré. Nagyon modern szoftvert is kapott a berendezés, aminek következtében nagyobb lesz a képfelbontás.

Az államtitkár hangsúlyozta: a mesterséges intelligenciával támogatott képalkotó algoritmusnak köszönhetően rövidül a vizsgálati idő, így egységnyi idő alatt akár 30-35 százalékkal több beteget tudnak ellátni, mint korábban. „Azt várjuk a programtól, hogy lényegesen rövidülni fognak a várakozási idők” - szögezte le.

Takács Péter kitért arra is, hogy Magyarország európai uniós szinten a középmezőnyben helyezkedik el a képalkotó vizsgálatokra való várakozási időt tekintve, mind az ultrahang-, mind a CT- vagy MR-vizsgálatok terén. „De mi az élmezőnyhöz szeretünk tartozni” - jelentette ki Takács Péter, hozzátéve: ennek érdekében kapacitást bővítenek.

Az államtitkár rámutatott, hogy a 40 milliárd forintos beruházási költséghez a működési költséget is „oda kell tenni.” Ezért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő költségvetésén belül a képalkotó vizsgálatokra szánt kasszát éves szinten mintegy 20 milliárd forinttal megemelik - mondta Takács Péter.

