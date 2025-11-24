Koncz Zsófia: Komoly segítség a 14. havi nyugdíj bevezetése

Nagyon komoly segítség a nyugdíjasok számára, hogy jövő februárban átlagosan 65 ezer forint pluszt kapnak a 14. havi nyugdíj egyheti összegének kifizetésével - közölte a TV2 Mokka című műsorában hétfőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Koncz Zsófia elmondta, hogy az Idősek Tanácsával a napokban folytatott találkozón a tagok üdvözölték, hogy a 13. havi nyugdíjhoz hasonlóan fokozatosan bevezeti a kormány a 14. havi ellátást is. A magyar kormány 2010 után szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóerejét, melynek részeként nemrégiben 30 ezer forintos élelmiszerutalványokat kaptak, novemberben megérkezett a kiegészítő nyugdíjemelés, ami több mint 50 ezer forintot jelent átlagosan – idézte fel.

Kifejtette, hogy „van mitől megvédeni” a nyugdíjasokat, mert például a „Tisza-szakértők” nyugdíjadóról beszélnek, „a Nők 40-et nagyon durva jelzőkkel illetik”, és azt mondják, hogy meg kell szüntetni, pedig több mint 400 ezer nő tudott vele élni 2011 óta. Eközben az Európai Bizottság is folyamatosan kritizálja például a 13. havi nyugdíjat. A nyugdíjasok az egész életüket ledolgozták, a fiatalabb generációknak igazi példaképet jelentenek, tehát meg kell becsülni őket – hangsúlyozta az államtitkár.

Kiemelte: most összefogásra van szükség, hiszen az Európai Bizottság elnöke 135 milliárd eurót próbál összegyűjteni Ukrajnának, és ez azt jelenti, hogy nagyon komoly pénzeket szeretne csoportosítani. A jövő évi költségvetésben 7700 milliárd forintot költ a magyar kormány a nyugdíjakra, ez az egyik legnagyobb tétel – és még ehhez jön hozzá majd a 14. havi nyugdíj egyheti összege –, tehát ez a tét, „hiszen ezeket a forrásokat mások máshova szeretnék elkölteni” – mondta Koncz Zsófia.

Felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti konzultáció is ehhez kapcsolódik, hiszen a családtámogatásokat is meg kell őrizni, így az egykulcsos személyi jövedelemadót vagy a családi adókedvezményt; ez utóbbit éppen most duplázták meg, ami egymillió családot segítő intézkedés. Szeretnék megvédeni a 360 ezer fiatalt érintő, 25 év alattiaknak szóló szja-mentességet is.

A kormány már bevezette a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét, januártól pedig a kétgyermekesek, a 40 év alattiak következnek, ezt is felmenő rendszerben vezetik be, így egymillió édesanyának nem kell majd személyi jövedelemadót (szja) fizetni. „Mindenkit arra biztatok, hogy a nemzeti konzultációban mondja el a véleményét, mert az a helyzet, hogy most meg kell védenünk ezeket a támogatásokat”, hiszen az Európai Bizottság részéről, illetve a Tisza és a DK részéről teljesen máshol szeretnék ezeket a pénzeket elkölteni – jegyezte meg Koncz Zsófia.