Türr István megelőzte korát, sőt a mának is üzen korszakos felismerése, hogy az európai együttműködés alapja és értelme a béke helyreállítása, fenntartása és megőrzése kell, hogy legyen - fogalmazott Gulyás Gergely vasárnap, a Bács-Kiskun vármegyei városban.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j), Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b) és Bari Bernadett (Fidesz-KDNP) polgármester (k) leleplezi a kétszáz éve született Türr István, Baja első díszpolgára egész alakos szobrát az avatóünnepségen a bajai Szentháromság téren 2025. november 23-án.

Gulyás Gergely a bajai szoboravató ünnepségen arról beszélt, hogy amikor egy helybéli magyar hazafi emléke előtt hajtunk fejet, amikor szobrot állítunk Türr Istvánnak, egy császári és királyi katona emléke előtt hajtunk fejet, aki a szabadságot és a nemzeti függetlenséget keresve akart változtatni Európa és Magyarország sorsán.

Elmondta: Türr István pályája tanúbizonyság, mennyi minden belefér egy ember életébe, különösen, ha valakinek a személyisége "oly tökéletesen ötvözi a sokoldalú tehetséget a rettenthetetlen bátorsággal".

Türr István életműve az olasz függetlenségi mozgalom magyar légiójának vezetésétől, a nápolyi katonai kormányzóságon, a bécsi hadbíróság általi halálra ítélésen, majd amnesztián, Viktor Emánuel szárnysegédségén, az oroszok elleni harcon, a Korinthoszi-csatorna hajózhatóvá tételén át egészen a budapesti Nemzetközi Békekongresszus elnökléséig terjed - sorolta Gulyás Gergely.

A politikus hangsúlyozta: a szobroknak is megvan a maguk sorsa. Száz évvel ezelőtt, születésének centenáriumára nem sikerült összeszedni az egész alakos szoborhoz szükséges pénzt, de megépült a Türr István-kilátó és megannyi emléktábla tanúsítja, hogy a város nem feledte fiát. "A szabad Magyarország és Baja most azonban valóra váltja az évszázados álmot", és Türr István előtt szoborral tiszteleg, amely emléket állít és a mindennapokban emlékeztet Baja nagy fiára - tette hozzá.

Az egykori szabadságharcos és olasz királyi altábornagy szobrának avatására Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki elismerését. Üzenetében úgy fogalmazott, hogy Türr István, a félelmet nem ismerő hadvezér, a briliáns diplomata, a zseniális tervező és vállalkozó mindazt, amit elért, szó nélkül odaadta volna azért, hogy Magyarországot egyszer valóban szabadnak és függetlennek láthassa.

Hozzátette, akkor becsüljük meg legjobban Türr István emlékét, ha megőrizzük hazánkat függetlennek és szabadnak.

"Küzdjünk hát érte úgy mi is, ahogy ő tette. Tollal, szóval, munkával és karddal, de mindenekelőtt teljes szívvel. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza" - fogalmazott a miniszterelnök.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint Türr István öröksége messze túlmutat a térségen. Munkássága előtt Európa-szerte tisztelegnek utcanevek, emléktáblák és szobrok - sorolta, hozzátéve, hogy a bácskaiak számára azonban ennél is több, hiszen "a tartásuk egyik forrása".

Kölcsey Ferencet idézve elmondta, hogy az válik halhatatlanná, akit megőriz a közösség, Türr István pedig éppen ilyen: emlékezünk rá, mert élete tartást adott, és tartást ad ma is. "Így él ő ma is nemcsak a könyvekben, nemcsak az emléktáblákban, immáron nemcsak a szoborban, hanem bennünk, a közösségünk értékeiben" - tette hozzá.

Bari Bernadett (Fidesz-KDNP), Baja polgármestere emlékeztetett arra, hogy az idei esztendő, Türr István születésének 200. évfordulója, emlékév a városban, és a nevét viselő múzeummal közösen számos programmal, kiállítással idézik fel életútját Baján.

Elmondta: több mint egy évszázada, 1910-ben megalakult a Türr Emlékbizottság, amely három nagy célt fogalmazott meg: Türr István hiteles életrajzának megírását, méltó síremlék felállítását Budapesten és egy köztéri szobor megalkotását Baján, a szülővárosában.

Az első két vállalás már a múlt században teljesült, hiszen Gonda Béla megírta Türr életművét, 1924-ben pedig a Kerepesi úti temetőben felavatták a síremlékét - mondta a polgármester.

Közölte, Baja Türr István születésének 100. évfordulója alkalmából elhatározta, hogy szobrot emeltet a város első díszpolgárának. Gyűjtést indítottak, terv is készült, de a szükséges pénz nem jött össze, az emlékmű így nem készült el.

Eltelt 100 év, és a mai nap erről is szól, egy régi városi ígéret beteljesítéséről - fogalmazott a polgármester.

A szoboravatást követően a Türr 200 rendezvénysorozat a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kárpátok visszhangja című ünnepi gálaműsorával zárult.