Orbán Viktor: Mi, magyarok mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk

"Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket" - hangsúlyozta a kormányfő a vasárnap délelőtt közzétett fb-bejegyzésében.

"Hogyan lehet kimaradni a háborúból?" - tette fel a kérdést bejegyzése elején Orbán Viktor.

A válasz az, hogy pontosan úgy kell csinálni, ahogyan kimaradtunk a migrációból. Magyarország képes volt kimaradni abból az őrületes hibából, amit Európa többi országa elkövetett, hogy beengedte a migránsokat, és átalakította magát egy bevándorló társadalomrendszerré. Abból ki tudtunk maradni. Ugyanez a fifika, képesség, erő kell ahhoz is, hogy kimaradjunk a háborúból.

A migrációs csatából történő kimaradásunknak a tapasztalata az, hogy az egy erőteljes társadalmi akaratra történt. Ha nincs az ország mindenkori vezetése mögött egy nagyon erős egység, a béke melletti elkötelezettség, egy háborúellenes országos akarat, akkor a vezetők nem tudják kívül tartani az országot a háborúból.

Szerintem van a magyar emberek lelkében, szívében, történelmi tapasztalatában, ösztönrendszerében, zsigereiben egy háborúellenes akarat. Mi mind háborúellenesek és békepártiak vagyunk. De ezt ki kell fejezni, ahogy ezt a migrációnál is megtettük.

Ezért fontos a most zajló aláírásgyűjtés és a nemzeti konzultáció: arról szólnak, hogy Magyarország nem akar háborúba menni és hogy a magyarok pénze a magyaroké. Se katonát, se fegyvereket nem küldünk Ukrajnába, és nem akarjuk ott elégetni a pénzünket.

Ez a nagy, egységes nemzeti kiállás segít minket abban, hogy Brüsszelben a diplomáciai tárgyalóasztalnál kívül tudjunk maradni, kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborúból.

'Írjuk alá minél többen!" - zárta bejegyzését a kormányfő.