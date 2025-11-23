Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart, fontos cél, hogy csökkentsük a kábítószer elérhetőségét - mondta a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Horváth László hangsúlyozta, világossá vált, hogy a nyugat-európai liberalizációs megengedő politikák nem vezetnek sehová.

A kormánypárti, politikus német és francia példát említve, elmondta: a német egészségügyi miniszter szerint a tavaly náluk bevezetett liberalizációs törvény több problémát okozott, mint amennyit megoldott, a franciák pedig nyáron, amikor egy nagyon szigorú törvényt hoztak, kijelentették, hogy Franciaország a kábítószer csapdájába esett.

"Nekünk az egy nagyon fontos célunk, hogy a kábítószer fizikai elérhetőségét radikálisan csökkentsük, mert akkor csökken a fogyasztás is, és akkor csökken az új belépők száma. A prevenciónak egy nagyon fontos része az, hogy ne legyen új belépő" - fogalmazott a kormánybiztos, hozzátéve, a zéró toleranciának van létjogosultsága, Magyarországnak még van esélye arra, hogy megállítsa a kábítószeripart.

Arra a műsorvezetői felvetésre, miszerint több ismert zenésznél felmerült a kábítószerezés gyanúja, Horváth László úgy reagált: az alaptörvény szerint a kábítószer népszerűsítése is tilos Magyarországon, és nem lehet szó nélkül amellett elmenni, amit "a magyar előadók, a népszerűségükkel visszaélve, ezen a területen művelnek".

A fiatalok sokszor találkoznak ezeknek az előadóknak a különböző tartalmaival, amit ők mondanak, azt több százezer fiatal követi, lemásolja, tehát a népszerűség és a tehetség nem felment, hanem felelősséget ad - húzta alá a politikus.

Elmondta: az elmúlt több mint fél évben 8300 büntetőeljárás indult és két celeb "akadt fent", "tehát aki erre azt mondja, hogy itt hajtóvadászat folyik a celebek ellen, hát azért az nem vesz tudomást a tényekről".

Horváth László a szórakozóhelyekre vonatkozó törvényi szigorításról szólva hangsúlyozta: a zéró tolerancia vonatkozik mindenkire és minden helyszínre.

A rendőrség azért kapta azt a lehetőséget, hogy gyanú esetén kezdeményezhesse egy üzletnek a bezárását és ne legyen bűnismétlés - hangoztatta. A kormánybiztos ugyanakkor megjegyezte, ha egy nyomozás szálai egy szórakozóhelyre vezetnek, akkor a rendőrségnek itt is fel kell lépnie, másrészt a közönségnek tudnia kell, hogy miért lett bezáratva az üzlet.

A kábítószerélvezők gyógykezeléséről azt mondta: szélesedik azon szakmai, társadalmi és egyházi szereplők köre, akik rehabilitációval és prevencióval foglalkoznak, de itt is új és korszerű utakat kell találni.

Nagyon fontos a társadalmi tudatosság kérdése, az elsődleges védvonal a család, a következő pedig az iskola, mert már az iskolába is beküldenek terjesztőket, sokszor fiatalkorú diákok a terjesztők az iskolában - hívta fel a figyelmet Horváth László.

Segítséget akarunk adni a tanároknak ahhoz, hogy felismerjék a kábítószer jelenlétét, fajtáit, fogyasztásának tüneteit az iskolában, tudják, milyen szakemberhez kell fordulni ilyen esetben, "tehát megyünk lépésről lépésre, szélesítjük a társadalmi összefogást és tudatosságot" - jelentette ki.

Emlékeztetett: a múlt héten alakult meg a kábítószer-ellenes települések szövetsége Miskolcon, az alapító tagok megbeszélésén pedig az is kiderült, hogy mindenkinek van valamilyen jó gyakorlata, ilyen például a miskolci seriffrendszer vagy a gyöngyösi városrendészet működése.

Ezzel nem egy hivatal vagy intézmény jött létre, hanem egy mozgalom indult el - tette hozzá.

"Szeretnénk, hogyha ezeket a jó gyakorlatokat kicserélnék egymás között, közösen gondolkodnának, és legfőképpen azt, hogy cselekednének" - fogalmazott Horváth László.