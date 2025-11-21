Tüttő Kata lehet a főpolgármester helyettese

A főpolgármester pénteken, a döntéséről beszámoló Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: „olyan embert jelölök, aki megfelel a törvényi előírásnak – közgyűlési tag, de nem polgármester vagy alpolgármester –, vállalja a feladatot és akiben megbízom. A közgyűlésben egyetlen ilyen ember van: Tüttő Kata.”

Karácsony Gergely emlékeztetett: a Fővárosi Közgyűlés ez idáig egyetlen főpolgármester-helyettest sem választott meg. „Ez tovább nehezíti az egyébként sem könnyű helyzetünket, ráadásul törvénytelen állapotot eredményezett” – fogalmazott.

A főpolgármester felidézte, hogy tavaly ilyenkor Kiss Ambrust és Vitézy Dávidot, „a jobbkezemet és az egykori ellenfelemet jelöltem erre a feladatra”. Ám, a közgyűlés meg sem tárgyalta a javaslatot – tette hozzá.

Karácsony Gergely Tüttő Katát jellemezve azt írta, hogy ő az egyik legkiválóbb politikus, akivel valaha dolgozott. Fiatal kora ellenére a közgyűlés legtapasztaltabb tagja és ezzel párhuzamosan a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban (EU): ő az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke. Az ottani megválasztását az összes frakció támogatta, beleértve a magyarországi fideszes és ellenzéki önkormányzati politikusokat. A Tiszának ugyan itt nincsenek képviselői, de a Tisza pártcsaládja, az Európai Néppárt is támogatta Tüttő Kata megválasztását – olvasható a bejegyzésben.

Karácsony Gergely közölte: mivel szerinte a 2026-os parlamenti választás előtt szinte lehetetlennek tűnik feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet, ezért azt javasolja a közgyűlésnek, hogy csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest.

„Utána úgyis új, remélhetőleg sokkal jobb korszak kezdődik a főváros életében. Kata pedig azzal szeretné megkönnyíteni a döntést, hogy díjazás nélkül, társadalmi munkában látná el a feladatot” – fogalmazott a főpolgármester. „Ezáltal helyreállítanánk a főváros törvényes működését, kapnánk egy már bizonyított főpolgármester-helyettest és egy fantasztikus +nagykövetet+ az EU-ban” – írta.

„Ez Budapest érdeke. Meglátjuk, ez kinek mennyire fontos” – zárta bejegyzését Karácsony Gergely.