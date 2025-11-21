Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Meg kell állítani Európát a háborúba vezető úton

Ez egészen elképesztő! Meg kell állítani Európát! A francia vezérkari főnök arról beszélt, hogy fel kell készülnie Európának arra, hogy a fiainkat a háborúban elveszítjük.

Ez nem riogatás, ez valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni – mondta a magyar miniszter. „Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrületet megállítsuk. Most még van idő, most még van lehetőség” – tette hozzá.

Ezért fontos az aláírásgyűjtés is. De ezért nagyon fontos az is, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogy ha itt olyan kormány lesz, ami amatőrök gyülekezte, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak elvesztésére is fel kell készülnünk. Ez elfogadhatatlan! – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Hatalmas a tét.

Amit a francia vezérkari főnök mondott, az nem egy elszigetelt mondás. Ezt mondják már a németek, ezt mondják az angolok. Én járok a NATO védelmi miniszteri értekezletekre és az EU védelmi miniszteri értekezletekre is.