Megújul az Alapjogokért Központ és a HírFM közös podcastja
A sugárzás időpontja nem változik
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: MH/Török Péter
A műsor 2019 óta stabil hallgatótáborral rendelkezik, és továbbra is aktuális közéleti témákkal, valamint a megszokott hangvétellel várja a hallgatókat.
A sugárzás időpontja nem változik: szombaton és vasárnap 9:00 órakor lesz hallható a HírFM-en, illetve megtekinthető az Alapjogokért Központ YouTube-csatornáján.
Az első, megújult adás már elérhető a YouTube-on.