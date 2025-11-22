2025. december 7., vasárnap

Előd

Megújul az Alapjogokért Központ és a HírFM közös podcastja

A sugárzás időpontja nem változik

MH
 2025. november 22. szombat. 0:16
Az Alapjogokért Központ és a HírFM közös műsora új névvel folytatódik: #Szabadmagyarok címmel jelentkezik ezentúl a korábbi Az Igazság Órája podcast megújult változata, írta a cég közleményében.

Megújul az Alapjogokért Központ és a HírFM közös podcastja
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója
Fotó: MH/Török Péter

A műsor 2019 óta stabil hallgatótáborral rendelkezik, és továbbra is aktuális közéleti témákkal, valamint a megszokott hangvétellel várja a hallgatókat.

A sugárzás időpontja nem változik: szombaton és vasárnap 9:00 órakor lesz hallható a HírFM-en, illetve megtekinthető az Alapjogokért Központ YouTube-csatornáján.

Az első, megújult adás már elérhető a YouTube-on.

