Koncz Zsófia: a családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára

A családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára – jelentette ki pénteken Budapesten a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia hangsúlyozta: annyi családokat célzó kedvezményt, támogatást indítottak ebben az évben, mint még soha.

A II. Család Fórumon elmondott köszöntőjében az államtitkár emlékeztetett, 2010 után két fő irányt vett a kormányzat: a munkahelyek létrehozása és a családok megerősítése. Mindkettő a stabilitás, a biztonság alapja – mutatott rá.

Hozzátette, ennek megfelelően ma már mintegy harmincféle családtámogatás elérhető, miközben a kormány stratégiai partnerséget épített ki a családszervezetekkel. A partnerség egyik eredménye, hogy a kormány nemrég úgy döntött: a csok plusz esetében nem csak átmeneti lehetőség lesz, hogy a 41 éven felüli várandós nők is jelentkezhetnek a programba.

„A családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára” – hangoztatta, hozzáfűzve: a család a legfontosabb, legkisebb közösség, amiből a nemzetet lehet építeni. Ha boldog nemzetet szeretnénk, boldog családokra van szükség – jegyezte meg.

A helyi közösségek szerepét méltatva elmondta azt is, hogy a kormány az egész Kárpát-medencében elsősorban a családszervezeteken keresztül tud kapcsolatot ápolni a családokkal. Hangsúlyozta: 2025 a családok éve, hiszen annyi kedvezményt, támogatást indítottak ebben az esztendőben, mint még soha.

Megtörtént a családi adókedvezmény megduplázásának első lépése, július elsejétől pedig a csed is szja-mentessé vált, így egy magyar édesanya, akinek megszületik a gyermeke, az azt követő első hat hónapban többet kereshet, mint korábban a munkahelyén – jelezte.

Megemlítette az Otthon Start programot, majd a felhívta a figyelmet arra is, hogy októbertól a háromgyermekes édesanyák váltak szja-mentessé, januárban pedig csatlakoznak hozzájuk a kétgyermekesek is, és ekkortól bővül a 30 év alatti anyák szja-mentessége is. Jövőre az ideinél is 1000 milliárddal több, összesen 4802 milliárd forint, azaz a GDP 5 százaléka jut családtámogatásra – jelezte.

A kormány mindent megtesz, hogy a családokat segítse, akár anyagilag, akár programokon keresztül – összegzett Koncz Zsófia.