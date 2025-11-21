2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Belföld

„Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké" + VIDEÓ

Orbán Viktor éles választ küldött Brüsszelnek

MH
 2025. november 21. péntek. 17:51
A miniszterelnök kifejtette, hogy „mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk.”

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Magyarok pénze a magyaroké! Ácsi! – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök közösségi-oldalán megosztott videójában.

Mint ismert: Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszélt arról, hogy válaszlevelet írt Ursula von der Leyennek, aki pénzt kért az uniós tagállamok országaitól, hogy így támogassák a jövőben is Ukrajnát.

A kormányfő jelezte, még nem küldte el az írást, mert Bóka János uniós kapcsolatokért felelős miniszterrel megtárgyalja majd és egyeztetnek az ügyben. Orbán Viktor a levél tartalmával kapcsolatban elmondta, abban nem csak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz.

Mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk, mondjuk a családtámogatás vagy a nyugdíjrendszer rovására, vagy a vállalkozások támogatásának rovására és ezt a pénzt átadjuk Brüsszelnek, aki aztán majd elküldi Ukrajnába”

– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki végül hozzátette, hogy az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány nem lenne garantált, hogy az a pénz jó helyre kerül – írta meg a Mandiner.

