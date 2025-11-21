A magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében

Lázár János jelezte: a svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést, de tárgyalnak további 10 új vonat megvásárlásáról is 40 milliárd forint értékben.

A miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a Svájccal való szoros együttműködésben: még ebben az évben 80 milliárd forint értékben 93 darab 15-20 éves motorvonat megvásárlásáról kötnek megállapodást, a szerelvények szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

Lázár János tájékoztatott arról is, hogy a következő években felújítják a Budapesti HÉV-vonalakat, és kicserélik a teljes járműparkot. Először a szentendrei HÉV-vonalat építik újjá, és 54 új szerelvény beszerzésére írnak ki tendert 350 milliárd forint értékben - fűzte hozzá a miniszter.

A tárcavezető jelezte azt is, hogy a Stadler új szolnoki gyártócsarnokának a 17 milliárd forintos beruházását a magyar állam 4,8 milliárddal támogatta. Hozzátette: a Stadler nemcsak gyarapodni, hanem gyarapítani is akar Magyarországon, amiért hálás a kormány.

A kormány és a Stadler együttműködése új lendületet vett, amely a következő tíz évben meghatározza Szolnok jövőjét a vasúti járműgyártás és javítás terén. Rámutatott ugyanakkor, hogy Szolnok mellett Dunakeszi lesz a jövőben a vasúti járműgyártás másik központja, a MÁV ugyanis többségi tulajdont szerez a járműjavítóban.

Reményét fejezte ki, hogy a két gyártóhely képes lesz stratégiai együttműködésre a jövőben. Lázár János stratégiai célnak nevezte a két vasúttársaság, a MÁV és a GYSEV fejlesztését. Jelezte: Magyarországon 30 százalékkal nőtt a tömegközlekedés, öt éve 600 millió személy utazott, jelenleg már 1,2 milliárd személy utazik évente a közösségi közlekedési eszközökön.

Infrastrukturális fejlesztésekre 1100 milliárd forintot (4 milliárd eurót) fordítanak a következő években az Európai Fejlesztési Bank finanszírozásával - közölte a tárcavezető. Mosóczi László, a GYSEV Zrt. igazgatóságának elnöke méltatta a GYSEV és a Stadler több mint másfél évtizedes együttműködését, ami "garancia a minőségi szolgáltatásra".

Hozzátette: az első Szolnokon készülő intercity szerelvények két év múlva állhatnak munkába a GYSEV Magyarországon működtetett több mint 750 kilométeres vonalain. Peter Spuhler, a Stadler Rail Csoport igazgatóságának elnöke azt mondta, a projekt 30 év után az első InterCity-motorvonat beszerzés Magyarországon, amelynek komponensei a 15 éves szolnoki gyárban fognak elkészülni.

A járművek 2027 év végétől folyamatosan állnak majd forgalomba - jelezte. Peter Spuhler kitért arra, hogy a Stadler szolnoki kocsiszekrény üzeme 2025 januárban ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját, ezalatt folyamatos beruházásokkal, fejlesztésekkel és új munkahelyek teremtésével Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kocsiszekrénygyártó üzeme lett, ahol eddig több mint hatezer kocsiszekrényt állítottak elő, 14 ország vasúthálózataira.