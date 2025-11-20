Telepíthető radarok erősítik a magyar légtér védelmét

A magyar légtér ellenőrzésének és védelmének további megerősítése érdekében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter telepíthető radarrendszerek elhelyezését rendelte el a keleti országrész több, katonai szempontból kijelölt pontján - jelentette be dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A korszerű eszközök ideiglenes telepítése szervesen illeszkedik a háborús környezet okozta biztonsági kihívásokhoz, különös tekintettel a légtér folyamatos ellenőrzésére, valamint a lég- és drónvédelmi képességek növelésére.

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes hangsúlyozta: a légtérellenőrzés kiterjesztése ma kulcsfontosságú, hiszen a környező régióban zajló katonai cselekmények és a drónok elterjedése újfajta fenyegetéseket teremtettek. A telepíthető radarok gyors mozgathatóságukkal, moduláris kialakításukkal és megnövelt érzékelési képességeikkel hatékonyan támogatják az ország légterének felügyeletét, különösen az alacsonyan, kis észlelési felülettel repülő eszközök azonosításában.

A vezérkarfőnök kiemelte: "A magyar légvédelem több pilléren nyugszik, amelyek egymást erősítve biztosítják a légtér védelmét. A telepíthető radarok üzembe állításával tovább növeljük azt a képességet, amely lehetővé teszi a fenyegetések korai észlelését, a reagálási idő lerövidítését, és ezzel a lakosság biztonságának erősítését."

A telepített eszközökkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a korábban a térségbe telepített eszközökhöz hasonlóan azok egyaránt támogatják az országvédelmi feladatokat és a NATO Integrált Lég- és Rakétavédelmi Rendszeréhez való szövetségesi hozzájárulást.

A rendszer fejlesztése biztosítja, hogy Magyarország a megváltozott biztonsági környezetben is hiteles, pontos, naprakész légtérellenőrzési adatokat tudjon biztosítani. A radarok megfelelnek az előírásoknak, nem jelentenek veszélyt az egészségre.

A légtérellenőrzési és légvédelmi képességek erősítése - a radarhálózat bővítésétől a földi telepítésű légvédelmi rendszerek, köztük a NASAMS alegységek hatékony alkalmazásáig - új dimenziót nyit a magyar légtér védelmében, és tovább erősíti a Magyar Honvédség együttműködését a szövetséges légvédelmi struktúrákkal.