Selmeczi Gabriella szerint a nyugdíjrendszert 2010 óta stabil

A kormánypárti politikus hangsúlyozta: a Fidesz 2010-ben vállalta fel a magyar nyugdíjasok felé, hogy értékállóvá teszi a nyugdíjat, ezt teljesítették, sőt, növelték is az értékét. "

Bevezettük a 13. havi nyugdíjat, most a magyar emberek munkájának köszönhetően meg tudjuk tenni azt, hogy lesz 14. havi nyugdíj is, amit fokozatosan fogunk bevezetni" - fogalmazott a képviselő. Hozzátette: ez a gyakorlatban úgy fog kinézni, hogy 2026 februárjában a nyugdíjasok megkapják a januári nyugdíjat, plusz a 13., illetve a 14. havi ellátás negyedét is.

Selmeczi Gabriella a műsorban rámutatott, a magyar parlament, a Fidesz-KDNP frakció és a kormány úgy teszi meg ezt a lépést, hogy "körülöttünk háborús helyzet van, hogy körülöttünk megszorítások vannak, hogy körülöttünk nőnek az energiaárak, tehát ezt még tudjuk úgy is, hogy rezsicsökkentés van, adókedvezmények vannak, támogatjuk a családokat, a gyermeknevelést, és még plusz be tudjuk hozni a 14. havi nyugdíjat.

Szerintem egészen kiváló gazdaságpolitikát folytat a kormány." Selmeczi Gabriella a műsorban visszautasította azokat a véleményeket, hogy választási osztogatást végez a kormány.

"A nyugdíjrendszert 2010 óta stabil lábakra helyeztük, minden évben legalább az infláció mértékével növeltük, behoztuk a 13. havi nyugdíjat, és most jön a 14. havi nyugdíj, ami szintén a jövőre vonatkozóan meg fognak kapni a nyugdíjasok, tehát ez nem egy ilyen egyszeri valami pénzjuttatás, hanem ez beépül a rendszerbe" - fejtette ki, hozzátéve, kormányváltás esetén a Tisza Párt ezeket el fogja venni, nem marad meg se a 14., sem a 13. havi nyugdíj.

A kormánypárti politikus az Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének az Európai Unió tagállamainak vezetőjéhez címzett levelét felháborítónak nevezve arról beszélt, ha a levélben szereplő három javaslat bármelyik variációjára bólint rá egy ország, akkor is mindig az európai adófizető polgárok fogják fizetni a "cechet".

A magyar kormány nem akar háborút, békét szeretnénk és nem szeretnénk pénzt küldeni annak érdekében, hogy a háború tovább folytatódjon, illetve a korrupciót nem szeretnénk finanszírozni - hangsúlyozta. A tiszás képviselőjelöltekről szólva elmondta: a dolog lényege, hogy mi a Tisza Párt és hogy ki az elnöke, és ő vajon mit és kit képvisel.

"Ezt most már tudjuk, ezt kiderült, "Brüsszel tartott embere", a Tisza Párt programja pedig a baloldali pártok programja - mondta. Az online műsor másik vendégeként Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az orosz-ukrán háború kapcsán arról beszélt, elég komoly a nyomásgyakorlás a nyugati hatalmak részéről, hogy Zelenszkij ukrán elnöknek menesztenie kell elnöki kabinetfőnökét.

Fogy a levegő az ukrán elnök körül, miközben az is kiszivárgott, hogy az Egyesült Államok és Oroszország titkos egyeztetéseket folytat a háború lezárásáról, tehát a budapesti békecsúcs megint látható közelségbe került, "a békekötésnek pedig lehet, hogy következménye lesz ennek az ukrán vezetésnek a bukása is" - értékelt.

A Tisza Párt jelöltjeinek bejelentéséről a politológus azt mondta: nem a jelöltek személye fontos, hanem a politikája, amit képviselnének, ha a magyar választók megválasztanák őket. Arról vélekedésről, miszerint a Tisza Párt egy kudarcos projekt lenne, azt mondta, ezt nem lehet jelenleg állítani, amiből nem következik az, hogy 2026 áprilisában ne lenne egy kudarc.

Hozzátette: az egész Tisza Párt arról szól, hogy most az egyszer szerezze meg a baloldal a hatalmat, ha ezt a célt nem sikerül elérni, akkor "szétrobbanhat az egész". Valójában itt egy "ellenzékváltó projektről van szó, nem egy kormányváltó projektről", a Tiszával szimpatizáló embereknek érdemes belegondolni abba, hogy akikre szavazni fognak, azok lesznek 2026 és 2030 között Magyarország ellenzéke - fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont igazgatója, Budapest ügyeire kitérve, úgy vélekedett: Karácsony Gergely körül fogy a levegő, és lehet, hogy 2029 előtt a Fővárosi Közgyűlést újra kell választani, ha pedig egy ilyen választási helyzet előáll, akkor Vitézy Dávid komoly kihívóként jelenhet meg.

Ebből a szempontból nézve teljesen logikus, hogy Karácsony Gergely elkezdett pártot szervezni, hiszen elfogytak körülötte a pártok, "a Párbeszéd nem létezik, a DK már nem szereti Karácsony Gergelyt, a Tisza pedig sokkal inkább Vitézy Dáviddal szimpatizál" - fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.