Nyugdíj melletti munka esetén nincs se tb, se szocho

A nyugdíj melletti munkavégzés ma már nemcsak egy rugalmas munkerőpiaci megoldás, hanem anyagilag is kifejezetten megéri foglalkozatottnak és foglalkoztatónak egyaránt, nincs például tb és szocho sem – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön.

A közlemény szerint a nyugdíj melletti munkára vonatkozó kedvező szabályok a munkavállaló és a munkáltató számára is előnyös feltételeket teremtenek: a nyugdíjasnak kevesebb levonással kell számolnia, és munkáltatója is alacsonyabb bérköltséggel foglalkoztathatja; a részletekről egy tájékoztatót tett közzé csütörtökön a NAV.

A nyugdíjas foglalkoztatottak, munkavállalók kedvezőbben adóznak: a saját jogú nyugdíjasok a jövedelmük után nem fizetnek tb-járulékot, függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában dolgoznak.

Ugyanakkor nem csak a nyugdíjas munkavállalóra (megbízottra) vonatkoznak a könnyítések: a munkáltató sem fizet szochót a nyugdíjas munkaviszonyból, megbízási jogviszonyából származó jövedelme után. Ennek a gyakorlatban az az eredménye, hogy a munkavállalónál és a munkáltatónál is több pénz marad, a nyugdíjas jövedelméből a 15 százalékos személyi jövedelemadón kívül nem kell levonni semmit, és a munkáltató is jóval olcsóbban foglalkoztathat tapasztalt, nyugdíjas szakembert – közölték.