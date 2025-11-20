Ha nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, töltse ki a nemzeti konzultációt! - mondta Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban csütörtökön.

Egészen elképesztő, ami most zajlik. Brutális korrupciós botrány robbant ki Ukrajnában. Kiderült, hogy Zelenszkij miniszterei és barátai egy egész ukrán háborús maffiát működtettek, amely eurómilliárdokat „nyúlt le”. Közben ukrán emberek ezrei halnak meg a háborúban és milliók szenvednek - mondta a kormánypárti politikus.

„Ezt a háborút mára szinte kizárólag Brüsszel pénzeli, miközben az ukrán háborús maffia aranyéletet él belőle” - fűzte hozzá.

Brüsszel eddig is milliárdokat költött már el Ukrajnára és a háborúra az európai emberek pénzéből, most pedig még többet akar. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, hogy „adjunk még több pénzt Ukrajnának. Most épp potom 135 milliárd eurót kérnek. Mindezt teszik úgy, hogy mára az egész világ tudja, ezek a pénzek az ukrán háborús maffiához kerülnek, akik luxusban élnek és arany vécéken trónolnak” - jegyezte meg az államtitkár.

Brüsszel nemcsak pénzt kér tőlünk, hanem adóemeléseket és megszorításokat is elvár, hogy még több pénzt hajthasson be a háborúra. Mi erre eddig mindig nemet mondtunk, de „Brüsszel és az itthoni bábjai el akarják venni” a családi adókedvezményeket, az anyák adómentességét, megszüntetnék a rezsicsökkentést és brutálisan megemelnék a családok és a vállalkozások adóját. Sőt, még a nyugdíjakat is megadóztatnák! - figyelmeztetett a fideszes politikus.

„Éppen ezért indítottuk el a nemzeti konzultációt, hogy tiltakozzunk az adóemelések ellen, most pedig még a korábbinál is nyomosabb okunk van erre. Tehát, ha Ön nem akarja, hogy az ukrán háborús maffia nyúlja le a magyarok pénzét, akkor töltse ki a nemzeti konzultációt!” A konzultáció már online is elérhető és 1-2 perc alatt kitölthető - mondta Hidvéghi Balázs.