Erős nemzethez boldog családok kellenek

Akkor tudunk erős nemzetet építeni, ha boldogok a családok, hiszen a családok jelentik a magyarság erejét – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára az Év Családbarát Vállalata Gálaesten csütörtökön Budapesten, a Magyar Zene Házában.

Koncz Zsófia kiemelte, a családok boldogságához nem csak a vállalatok teljesítménye járul hozzá, hanem családbarát szemlélete is. Felidézte, hogy Magyarországon 2010 után indult el a családbarát vállalati szemléletet megjelenítése. Olyan irányvonalakat határoztak meg, mint például, a családok támogatása, vagy az egy millió munkahely létrehozása, ami meg is valósult. A családok támogatásánál három fő pillért határoztak meg: a családok anyagi helyzetének javítása, az otthonteremtés, illetve a munka és a család közti egyensúly megteremtése.

Az idei különleges év a családoknak hiszen a családi adókedvezmény kétszeresére nőtt, a csed és a gyed július 1-től szja-mentes, október 1-től pedig a három gyermekes anyák is szja-mentessé váltak. Az otthonteremtés területén 2015-ben indították el a csok-ot, amit később kibővítettek és ezáltal jött létre a babaváró, a falusi csok, a csok plusz és az Otthon Start program – mondta.

A munka és a család közti egyensúly megteremtése terén kitért a bölcsődei hálózatfejlesztésre, amelynek köszönhetően ezen intézmények száma a 2010-es valamivel több mint 320-ról már 1250 körülire nőtt. Azt látják, hogy ha egy vállalat figyelembe veszi a családbarát szempontokat, akkor a gyermekes munkavállalók is sokkal elégedettebbek lesznek, a fluktuáció csökken. Ezért a vállalatoknál a családbarát szempontok kialakítása a munkaadók, a munkavállaló és a családok közös ügye – jelentette ki Koncz Zsófia.

György László kormánybiztos előadásában a boldogság művészeti, közgazdaságtani, politikai, gazdaságpolitikai és tudományos megközelítéseit vizsgálta. Rámutatott, hogy ha a boldogságot anyagi dimenziójában akarják megragadni, akkor a gdp mellé oda kell tenni az általa harmonikus növekedési indexnek nevezett mutatót is. Utóbbit kollégáival együtt fejlesztette ki és a jólét fenntartható növekedésének mérésére szolgál , ami a gdp-vel szemben már figyelembe veszi a gazdasági teljesítmény mellett az infrastruktúra minőségét, a pénzügyi, a környezeti, a társadalmi és a demográfiai fenntarthatóságot is.

A Harvard egyetem kutatása alapján pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a boldogság alapja nem a pénz, hanem a kapcsolatok minősége, a jó, megbízható támogató kapcsolatok a barátokkal és a családdal. A rendezvényen adták át a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány az Év Családbarát Vállalata díjait. Kis, közép és nagyvállalati kategóriában, a díjra 73 cég pályázott.

Az Év Családbarát Vállalata díjat a kisvállalat kategóriában a Black Cell Magyarország Kft., a középvállalatiban a Danone Kft., a nagyvállalatok közül pedig a Tesco-Global Áruházak Zrt. nyerte el. Különdíjjal ismerték el a XIII. Kerületi Közszolgáltató Nonprofit Zrt., a Yettel Magyarország és Karrier Hungária Kft. tevékenységét.

Az alapítvány közleménye szerint az idei pályázat fókuszában a munkahelyi mentális jóllét állt. A díjat odaítélő független szakmai zsűri véleménye szerint napjainkban nem értelmezhetjük enélkül a családbarátságot, mivel a munkahelyi stressz hatásait legtöbbször a családtagok érzik meg először – éppen ezért különösen fontos a vállalatok tudatos, támogató hozzáállása – írták.

A díjátadó végén Ujváry András, a Három Királyfi Alapítvány társelnöke leleplezte az Alapítvány Balansz (Munka-magánélet) Intézetének legfrissebb újítását, a Családbarát Karrier oldalt, amelyen a munkakeresők a díjazott cégek karrieroldalait böngészhetik.