Az Otthon Start széles rétegek előtt nyitja meg az otthonhoz jutás lehetőségét

Az Otthon Start a rendszerváltás utáni legfontosabb és legerősebb otthonteremtési program, amely széles rétegek előtt nyitja meg a saját tulajdonú otthonhoz való hozzáférést – mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy csütörtöki konferencián.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára köszöntőt mondott a Fiatalok életkezdése - kihívások és lehetőségek az otthonteremtésben és a munkaerőpiacon című budapesti műhelykonferencián 2025. november 20-án. A konferenciát a Miniszterelnökség támogatásával az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szervezte meg

A biztonság, a jó minőségű oktatás, a széleskörű családi támogatások rendszere, az elérhető munkalehetőségek, továbbá a kulturális és nemzeti identitás együtt adják azt a hátteret, amelyre a fiataloknak szüksége van az életkezdéshez – emelte ki.