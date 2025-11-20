2025. december 7., vasárnap

Előd

Vita a demográfiáról
Belföld

Az Otthon Start széles rétegek előtt nyitja meg az otthonhoz jutás lehetőségét

Panyi Miklós szerint ez a rendszerváltás utáni legerősebb otthonteremtési program

MH/ MTI
 2025. november 20. csütörtök. 21:26
Az Otthon Start a rendszerváltás utáni legfontosabb és legerősebb otthonteremtési program, amely széles rétegek előtt nyitja meg a saját tulajdonú otthonhoz való hozzáférést – mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára egy csütörtöki konferencián.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára köszöntőt mondott a Fiatalok életkezdése - kihívások és lehetőségek az otthonteremtésben és a munkaerőpiacon című budapesti műhelykonferencián 2025. november 20-án. A konferenciát a Miniszterelnökség támogatásával az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szervezte meg
Fotó: MTI/Purger Tamás

A Fiatalok életkezdése – kihívások és lehetőségek az otthonteremtésben és a munkaerőpiacon címmel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szervezésében, a Miniszterelnökség támogatásával megrendezett műhelykonferencián az államtitkár hangsúlyozta, hogy az Otthon Start egyike azon pilléreknek, amelyek a fiatalok életkezdését támogatják.

A biztonság, a jó minőségű oktatás, a széleskörű családi támogatások rendszere, az elérhető munkalehetőségek, továbbá a kulturális és nemzeti identitás együtt adják azt a hátteret, amelyre a fiataloknak szüksége van az életkezdéshez – emelte ki.

