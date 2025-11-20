Belföld
Az Otthon Start széles rétegek előtt nyitja meg az otthonhoz jutás lehetőségét
Panyi Miklós szerint ez a rendszerváltás utáni legerősebb otthonteremtési program
A Fiatalok életkezdése – kihívások és lehetőségek az otthonteremtésben és a munkaerőpiacon címmel, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szervezésében, a Miniszterelnökség támogatásával megrendezett műhelykonferencián az államtitkár hangsúlyozta, hogy az Otthon Start egyike azon pilléreknek, amelyek a fiatalok életkezdését támogatják.
A biztonság, a jó minőségű oktatás, a széleskörű családi támogatások rendszere, az elérhető munkalehetőségek, továbbá a kulturális és nemzeti identitás együtt adják azt a hátteret, amelyre a fiataloknak szüksége van az életkezdéshez – emelte ki.