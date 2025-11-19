Szintlépést jelent az új CT-berendezés a karcagi kórház életében

Szintlépést jelentő fejlesztés az új CT beszerzése és üzembe állítása a Karcagi Kátai Gábor Kórházban - jelentette ki a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára szerdán az intézményben megvalósult beruházás átadó ünnepségén.

Piroska Miklós, a Hetényi Géza Kórház főigazgatója, Szepesi Tibor polgármester, Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, F. Kovács Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Nagyné László Erzsébet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatója, Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Suba László az Országos Kórházi Főigazgatóság Észak-alföldi régióvezetője és Berkó Attila vármegye főispánja, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal vezetője (b-j) a Kátai Gábor Kórház 64 szeletes új CT-berendezés átadó ünnepségén Karcagon 2025. november 19-én. A berendezés 400 millió forintba került és az üzembehelyezése óta már 410 beteget vizsgáltak meg a segítségével

Takács Péter - "nagyon komoly képalkotó diagnosztikai fejlesztésnek" nevezve a beruházást - elmondta: a korábbi, 16 szeletes CT kiszolgálta már a maga futamidejét és az Országos Képalkotó Diagnosztikai Gyorsítósáv Program keretében sikerült helyette egy csúcstechnológiát képviselő, 128 szeletes, mesterséges intelligencia-szoftverrel támogatott berendezést üzembe állítani.

Fontosnak nevezte, hogy az új eszköz használatának köszönhetően megközelítőleg 70 százalékkal alacsonyabb sugárterhelés éri a betegeket, míg az orvosok az eddiginél sokkal gyorsabban, jelentősen részletgazdagabb képet kapnak a diagnózis megállapításához.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány két és féléve hirdette meg a Gyorsítósáv programot, melyen belül két lépcsőben 40 milliárd forintot fordítanak kórházi képalkotó - azaz CT- és MR-berendezések vásárlására. Ezek egy részével a már korszerűtlen, üzemidejükből kifutott eszközöket váltják ki, emellett azonban kapacitásbővítés is történik - húzta alá.

Tájékoztatása szerint a program első szakaszában 22,6 milliárd forintért 31 CT- és 12 MR-készüléket állítanak munkába országszerte. Ezeken kívül az átmenet idejének zökkenőmentessé tételére mobil CT-t és MR-t is beszereztek - tette hozzá.

Jelezte: Karcagon az új berendezés telepítését megelőzően a födém megerősítését és számos technikai fejlesztést is elvégeztek, így a 4 hónapig tartó munkálatok idején ott is szükség volt a mobil CT használatára a betegellátás folyamatosságának fenntartása érdekében. Az eseményen elhangzott: a berendezés 400 millió forintba került és október 27-i végleges üzembe helyezése óta már 410 beteget vizsgáltak meg a segítségével.